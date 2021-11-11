料理包加巧思 變出創意便當

料理包 變出創意便當。（本報資料照片）

誰說速食包無法煮出好味道？忙碌之餘，還想準備愛心便當，速食包是簡易首選。加點小巧思，也能變出充滿創意的美味便當。

主菜1／咖哩燴飯牛肉

咖哩燴飯牛肉。（本報資料照片）

材料（1人份）：

奶油雞肉咖哩速食包1包、牛五花50克、洋蔥1/4顆、番茄醬30~50毫升、奶油10克。

作法：

1.使用奶油拌炒洋蔥。

2.放入牛絞肉拌炒至變色後，加入鹽巴與胡椒。

3.於作法2放入奶油雞肉咖哩、番茄醬，拌炒至沸騰後熄火。

4.盛裝於白飯上，放上巴西 利（洋香菜）即可完成。

主菜2／焗烤咖哩豆皮壽司

焗烤咖哩豆皮壽司。（本報資料照片）

材料（6個）：

肉末咖哩速食包12大匙、白飯150~180克、豆皮3片、焗烤用起司適量。

作法：

1.於碗中放入白飯與肉末咖哩，充分混合後均分為6份飯糰。

2.將豆皮對半剪開，避免弄破，小心地放入作法1的飯糰。

3.將豆皮邊緣的部分向內折，放上焗烤用起司後，於烤箱烤約5分鐘後完成。

TIPS：烘烤至起司呈現焦黃色即可。

配菜1／回鍋肉高麗菜

回鍋肉高麗菜。（本報資料照片）

材料（1人份）：

高麗菜250克、青蔥1支、豬肉片150克、醬油1小匙、太白粉1小匙、沙拉油2小匙、味噌1又1/2大匙、砂糖1大匙、芝麻油2小匙。

作法：

1.高麗菜以手撕開，或切成比一口大小再大點，青蔥切蔥花。

2.將豬肉放入調理盒底部，與醬油、太白粉混合攪拌，再加入沙拉油。依序放蔥、高麗菜。

3.混合味噌與砂糖，隨意散放材料上，再淋上芝麻油，加蓋用微波爐加熱4至5分鐘。

4.加熱後，食材全攪拌均勻。

配菜2／鹹蛋苦瓜

鹹蛋苦瓜。（本報資料照片）

材料：苦瓜1條、鹹蛋1顆、蔥段適量、油少許。

作法：

1.苦瓜洗淨，去籽切片。

2.鹹蛋用手剝成適當大小。

3.矽膠條理盒中放入苦瓜、鹹蛋、蔥，再依個人喜好加入鹽調味，淋上少許油後充分拌勻。

4.蓋上矽膠蓋，微波約4分鐘，完成。

配菜3／海鮮可樂餅

海鮮可樂餅。（本報資料照片）

材料：

美式海鮮巧達濃湯1包、馬鈴薯3顆、雞蛋 1~2顆、麵粉適量、麵包粉適量、沙拉油適量。

作法：

1.馬鈴薯去皮、煮熟，趁熱拌入美式海鮮巧達濃湯，一起搗碎。

2.稍微放涼後，捏成圓球狀，依序裹上麵粉、雞蛋、麵包粉，以170度的油溫油炸至表面金黃酥脆即可。

配菜4／馬鈴薯沙拉

馬鈴薯沙拉。（本報資料照片）

材料：

馬鈴薯400克、鹽及胡椒少許、洋蔥1/2顆、小黃瓜2根、美乃滋6大匙、胡蘿蔔1/2根。

作法：

1.馬鈴薯、紅蘿蔔去皮後，切成一口大小，放入調理盒中，蓋上蓋子，微波加熱7至8分鐘。

2.將洋蔥、小黃瓜切片。

3.馬鈴薯趁熱搗碎，加入鹽、胡椒、洋蔥攪拌均勻。 4.放涼後再加入小黃瓜、美乃滋，再次攪拌均勻即可。