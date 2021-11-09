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吃出好胃 高纖料理上桌

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西芹蘑菇麵
西芹蘑菇麵

西芹富含纖維素，可促進腸道清潔，有防癌之效，此外也含有維生素C，可以養顏美容、抗老化。南瓜，有抗氧化作用，且可抑制癌細胞生成，並具保護心臟、血液系統的功能。

鷹嘴豆，膳食纖維含量高，礦物質含量豐富，也是高蛋白質的優質來源，有平衡膳食的作用，讓人遠離糖尿病和「三高症」，所以鷹嘴豆，又稱「長壽豆」。

西芹蘑菇麵

材料：

西芹、胡蘿蔔、蘑菇、義大利麵條、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、奶油湯粉（Cream Soup Powder）。

作法：

1.將蔬菜洗淨，西芹切小段後再切丁，胡蘿蔔切丁，蘑菇去外膜，切小塊。奶油湯粉加入黑胡椒，以適量的水調勻，即是奶油湯粉漿，備用。

2.湯鍋中裝水，置於爐火上，水滾後入義大利麵條，不時地攪拌翻動，勿使沾黏；待麵條九分熟就熄火，撈起麵條以冷水沖淋，瀝乾水分後備用。

3.湯鍋中放西芹、胡蘿蔔、蘑菇和水烹煮。

4.水滾後倒入葡萄籽油和奶油湯粉漿，充分地攪拌，使奶油湯粉漿與菜肴融合，續煮片刻。再次沸騰後倒入事先煮好的義大利麵條，攪拌均勻，即是西芹蘑菇麵。

南瓜豆腐

南瓜豆腐
南瓜豆腐

材料：

南瓜、白蘿蔔、番茄、豆腐、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.將南瓜剖半，去籽後切塊；白蘿蔔去皮切丁；番茄洗淨切丁；豆腐切丁，備用。

2.將炒鍋加熱，放南瓜、白蘿蔔和水，稍做拌炒後蓋上鍋蓋燜煮。

3.鍋中菜肴八分熟，放入番茄和豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，拌炒均勻，繼續烹煮。菜肴熟了且入味，即可起鍋。

紅燒鷹嘴豆腐皮

紅燒鷹嘴豆腐皮
紅燒鷹嘴豆腐皮

材料：

鷹嘴豆、胡蘿蔔、百合、黑木耳、海帶、腐皮結、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

作法：

1.所有食材洗淨，胡蘿蔔切丁；鷹嘴豆浸泡6小時以上；百合浸泡4～6小時後剝小塊；黑木耳浸泡2小時，切小塊；海帶浸泡2分鐘，以剪刀剪成小塊，清洗後再浸6小時；腐皮結浸泡4小時，瀝乾水分，打開腐皮結，切小段備用。

2.放入鷹嘴豆和水於電鍋內鍋，以電鍋烹煮。待電鍋開關跳起後再燜15分鐘，將豆子和煮好的湯汁分開，備用。

3.將胡蘿蔔、百合、黑木耳、海帶、腐皮、煮過一遍的鷹嘴豆和水，放入電鍋內鍋，以麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖和醬油調味，充分攪拌均勻，靜置10分鐘，再以電鍋蒸煮。

4.電鍋開關跳起，續燜30分鐘再開鍋蓋，拌勻即可。

高麗菜炒玉米

高麗菜炒玉米
高麗菜炒玉米

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、冷凍玉米粒。

調味料：

茶油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.高麗菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；冷凍玉米粒，置於室溫中，備用。

2.起油鍋下高麗菜、胡蘿蔔與少許水，稍微拌炒後蓋上鍋蓋燜煮片刻。

3.三分鐘後續放入玉米粒，並以茶油、黑胡椒和鹽調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴都熟且入味，即可上桌。

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