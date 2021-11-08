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大蒜料理 這樣吃免疫力UP

文、圖／摘自《吃出免疫力的大蒜料理》
蒜味蝦佐法國麵包
蒜味蝦佐法國麵包

大蒜是料理中不可或缺的蔬菜之一，雖然味道較強烈，卻擁有上百種好處，被稱為是「百利一害」的蔬菜，更被《時代》（Time）雜誌選為全球十大健康食物，營養價值之高，有「抗癌之王」的美名。

大蒜素有強力的殺菌及抗菌作用，還能使神經細胞平靜，以解壓並改善失眠；含半胱胺酸、甲硫胺酸，有效解毒；特定酵素則能有效改善異位性皮膚炎。還能改善高血壓、糖尿病，促進胃酸分泌，改善腸胃功能等好處。

蒜味蝦佐法國麵包
蒜味蝦佐法國麵包

蒜味蝦佐法國麵包

這是加了蝦子、蒜油醬及蒜苔的蒜味蝦。只要把所有食材丟進鍋子裡煮就好，是非常簡單的料理。雖然只加蒜油醬就很好吃，但建議也把蒜苔切丁後加入。嫩綠色的蒜苔不僅顏色搭配好看，吃起來口感也很好。

材料：

蝦子10隻（250克）、蒜苔1根、蒜油醬2/3杯、法國麵包4片。

步驟：

1.蝦子洗乾淨後把水完全瀝乾。

2.將蒜苔切成0.3公分的丁狀。

3.平底鍋用小火熱好後倒入蒜油醬，等鍋邊的油開始沸騰後，就放入步驟1的蝦子，炸熟後再撒上步驟2切好的蒜苔。

4.平底鍋用小火熱好後，將法國麵包放上去烤一下，即可搭配蒜味蝦享用。

Tips：

也可以用香菇代替蝦子，只要把香菇切成厚片放入，就能增添香味和有嚼勁的口感，做出不輸蝦子的美味料理。

蒜味洋菇濃湯
蒜味洋菇濃湯

蒜味洋菇濃湯

這是加入大蒜和洋菇做成的湯品。因大蒜已炒至焦黃，吃起來不會覺得辣，但仍保留大蒜隱約的香味，小朋友也會非常喜歡。搭配烤麵包，就是一道簡單的早午餐。

材料：

大蒜2/3杯（100克）、洋菇4個（80克）、牛奶1杯、鮮奶油1杯、奶油1大匙（15克）、橄欖油1大匙、鹽1/3小匙、黑胡椒少許。

步驟：

1.大蒜對切，洋菇也對切後，再切成0.5公分寬的片狀。

2.湯鍋用小火熱好後倒入橄欖油，將切好的大蒜下鍋炒至焦黃，再放入奶油、洋菇與少許鹽。炒至洋菇變軟就可以關火。

3.在步驟2的鍋中倒入牛奶與鮮奶油，用手持攪拌器攪碎食材。

4.加入1/3小匙鹽、少許黑胡椒，用中小火再燉煮一下就完成。

TIPS：如果希望濃湯帶有香蒜味，就必須掌握炒大蒜的時間，要炒至焦黃才能去除大蒜的辣味。

清燉大蒜鍋巴雞湯
清燉大蒜鍋巴雞湯

清燉大蒜鍋巴雞湯

這是加了雞胸肉、蔬菜和大蒜燉煮而成的雞湯，再搭配香噴噴的鍋巴享用。只要有這道雞湯再配上泡菜，就是飽足的一餐。想喝簡單又清爽的燉雞湯時，就來試試看吧！

材料：

雞胸肉400克、白蘿蔔100克、大蔥15公分、大蒜2/3杯(100克)、水8杯、月桂葉1片、清酒1大匙、鍋巴1又1/2杯(100克)、鹽1/3小匙、黑胡椒粒3至4顆。

雞胸肉調味料：

鹽1/2小匙、麻油1/2大匙。

步驟：

1.白蘿蔔切塊，接著取5公分的大蔥切成蔥花。

2.在湯鍋中倒入8杯水，雞胸肉下鍋，再加入步驟1切好的白蘿蔔、剩下的10公分大蔥、月桂葉、清酒1大匙、大蒜、黑胡椒粒，並開大火煮，沸騰後轉為中小火燉煮20分鐘。接著用濾網將雞湯濾出，剩的材料則先放一旁，雞胸肉也撈起備用。

3.將步驟2煮好的雞胸肉用手撕成雞絲，再跟調味料拌在一起。

4.雞湯倒入鍋中，加入鍋巴稍微熬煮後再用鹽調味。調味好後起鍋裝盤，再放上步驟3的雞胸肉、切好的蔥花、熬湯時用的大蒜。

TIPS：

1.若想做簡單清爽的口味，可改用雞胸肉，想要濃郁湯頭時就用整隻雞。

2.選擇清燉用的雞肉、大蒜與多種蔬菜一起熬煮，就能煮出更濃郁的湯頭。

作者：金奉京

出版社：聯經出版

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蔬菜 牛奶 高血壓

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