大蒜保鮮妙招 料理更方便

大蒜煉乳圓麵包

每個家庭中的冰箱，其冷藏室、冷凍室裡肯定都備有少許大蒜，也是料理中最常使用的食材之一。在料理中，大蒜通常不是主角而是配角，雖然隱身在各式各樣的食物中，卻能增添料理的美味、香味與風味。用大蒜入菜要經過的流程雖然繁雜，但若能在需要時將大蒜剝皮使用，更能突顯其風味。

蒜油醬

蒜油醬

這是加入大蒜、香草與義大利 乾辣椒後製成的油醬。帶著隱約的蒜香、香草香味及辣味，適合所有需要使用油品的料理。特別是用在油醋義大利麵、香蒜蝦、沙拉醬料等料理中，不僅方便還能提升美味及風味。

材料：

大蒜 1又1/2杯（200克）、橄欖油2又1/2杯、百里香2株、迷迭香1株、碎義大利乾辣椒1大匙。

步驟：

1.將大蒜的蒂頭切掉後，較大顆的大蒜直接對半切開，較小的則可直接使用。

2.將迷迭香、百里香、處理過的大蒜及橄欖油倒入鍋中熬煮。煮沸後轉小火燉煮10至15分鐘，接著加入1大匙碎辣椒後關火。

3.待蒜油醬冷卻後，裝入消毒過的容器裡，放入冰箱冷藏保存即可。

TIPS：

建議不要使用蒜泥，而要用整大蒜。較大的大蒜可對切開來，煮出來的味道會比較好。

大蒜煉乳圓麵包

大蒜煉乳圓麵包

將蒜泥、煉乳與奶油拌勻後，再把餐包浸泡在其中，最後再烤過，大蒜煉乳圓麵包就完成了。如果家裡還剩下一些餐包，我推薦大家務必要嘗試這款麵包。週末可以當成簡單的早午餐，趁熱時享用會更美味。

材料：

圓形餐包8個、無鹽奶油65克。

大蒜煉乳醬材料：

蒜泥1又1/2大匙、煉乳2大匙、糖1又1/2大匙、鹽少許、香芹粉1/2小匙。

步驟：

1.在餐包上切出一個十字刀痕。

2.無鹽奶油用微波爐熱30秒，融化後跟大蒜煉乳醬的食材拌在一起，攪拌到糖完全溶解即可。

3.在餐包中加入1/2大匙的大蒜煉乳醬，再用麵包的上半部沾取少許大蒜煉乳醬後，接著放在烤盤上。

4.餐包放入以356℉預熱10分鐘的烤箱裡，烤7至8分鐘就完成了。

TIPS：

做三明治時，有些人會因為不喜歡吐司邊而刻意切邊，切掉的吐司邊記得別丟棄，全部收起來後可存於冷凍庫，之後只要跟大蒜煉乳醬拌在一起並烤過，就能搭配濃湯享用。

讓大蒜久放的保存法

●蒜仁的冷藏保存法

材料：砂糖、廚房紙巾、密封容器

① 在密封容器中倒入1公分高的砂糖，然後再鋪上廚房紙巾。砂糖與廚房紙巾可以吸收長時間存放所產生的水分，防止蒜仁泡爛。

② 將蒜仁放到步驟①上，再蓋上廚房紙巾，最後蓋上蓋子冷藏。

●整顆大蒜的室溫保存法

① 將大蒜鋪平在報紙或竹籃上，放在陰涼通風處風乾。新鮮的大蒜需放一周，已經過乾燥處理的大蒜可以立刻收起來，或放置一天之後再收起來。（新鮮大蒜水分較多，應該攤平乾燥後再收起來，才能放比較久。）

② 將大蒜的芯去除，用報紙包起後放在陰涼處。

●整顆大蒜的冷藏保存法

大蒜乾燥後，在密封容器中，依報紙、大蒜、報紙、大蒜的順序層層堆疊，再蓋上蓋子後以冷藏保存。

作者：金奉京 出版社：聯經出版

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