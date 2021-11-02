色彩營養兼具 蔬食料理4樣

紫色芝麻拌麵

蔬食料理，色彩繽紛，不僅賞心悅目，更是營養豐富。

紫色高麗菜富含青花素，有護眼、護膚的作用。青江菜含豐富鈣質，可保護牙齒，預防骨質疏鬆；其葉酸成分，可以保護腦神經，預防失智 症。蒲公英能清血、清肝、解毒，有利尿、解水腫的作用，並可以預防乳癌和老人斑。天貝，則是優質蛋白質的來源，素食者的聖品。

紫色芝麻拌麵

材料：

紫色高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜、義大利 麵條、水。

調味料：

中東芝麻醬(Tahini)、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.紫色高麗菜、小黃瓜洗淨，切細絲；紅蘿蔔洗淨，去皮，切細絲；鹽以熱開水沖泡，製成鹽水備用。

2.將中東芝麻醬、美乃滋、醬油和鹽水混合拌勻，可再加1碗冷水調勻，即是芝麻拌麵醬汁，備用。

3.取湯鍋將水煮沸，放入紫色高麗菜和紅蘿蔔，約3分鐘後加入小黃瓜和義大利麵條，記得不時翻攪，勿使麵條沾黏。

4.待麵條熟了，倒出食材過冷水，瀝乾水分後備用。

5.取一鍋子，將煮熟的紫色高麗菜、紅蘿蔔、小黃瓜和義大利麵條，加入事先調製的芝麻拌麵醬汁，攪拌均勻，使菜肴、麵條與醬汁充分融合，麵條入味了，即可盛起享用。

三色粉絲

三色粉絲

材料：

青江菜、冷凍玉米粒、豆乾、粉絲、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.青江菜洗淨，切小段；冷凍玉米粒置於室溫；豆乾洗淨，切小塊；粉絲洗淨，以冷水浸泡15～30分鐘，瀝乾水分，切小段，備用。

2.炒鍋倒入青江菜、豆乾、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜2分鐘。

3.加入粉絲，並以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻，不停地翻炒，使粉絲軟化且入味。

4. 起鍋前1分鐘，放入玉米粒，拌炒均勻，菜肴都熟了，即可盛盤。

彩色蘿蔔蒲公英豆腐

彩色蘿蔔蒲公英豆腐

材料：

彩色蘿蔔、炸豆腐、蒲公英、水。

調味料：

麻油、黑胡椒、醬油。

作法：

1. 食材洗淨後，將彩色蘿蔔，去皮切小塊，炸豆腐切小塊，蒲公英切小段，備用。

2. 炒鍋放入彩色蘿蔔、水，拌炒後蓋上鍋蓋燜片刻。

3. 彩色蘿蔔八分熟，倒入蒲公英、炸豆腐，並以麻油、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4. 菜肴都熟且入味，即可熄火上菜。

番茄炒天貝

番茄炒天貝

材料：

天貝、番茄、杏鮑菇、高麗菜、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、紅糖、醬油。

作法：

1.食材洗淨後，將天貝、番茄、杏鮑菇、高麗菜切碎備用。

2.炒鍋倒入橄欖油加熱，將天貝煎至兩面呈金黃色，盛起備用。

3.炒鍋放入高麗菜、杏鮑菇、水，置於爐火上，拌炒1分鐘後蓋上鍋蓋。

4.高麗菜煮至八分熟時，加入番茄、天貝，並以橄欖油、黑胡椒、鹽、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，即可熄火起鍋。