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醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫師推薦用七種蔬菜熬煮成的「希波克拉底湯」，具有調節體內環境與減肥的功效。(取材自介護ポストセブン)
日本醫師推薦用七種蔬菜熬煮成的「希波克拉底湯」，具有調節體內環境與減肥的功效。(取材自介護ポストセブン)

想要身體健康，在日常生活中攝取大量，且種類豐富的蔬果，是相當有幫助的一件事。日本最近就有醫師，分享使用七種蔬菜熬出來的特製湯頭，就擁有健康且減肥的功效。

根據日本媒體「介護ポストセブン」報導，日本醫學博士石黑榮紀指出，使用馬鈴薯、番茄、洋蔥、西洋芹、大蔥、大蒜、洋香菜七種蔬菜混合，所煮出來的「希波克拉底湯」非常營養健康，推薦大家可以如法炮製。

希波克拉底是古希臘的名醫，有「醫學之父」之稱。石黑表示，他自己每天喝「希波克拉底湯」，結果從原本血壓160mmHg，下降到100mmHg。體重也從78減少16公斤之多，到現在都還維持在62公斤。

石黑分析，西洋芹具有可以調整自律神經的成分，馬鈴薯則有豐富的維他命C，大蔥蔥白可以促進血液循環，蔥綠則有維他命A和β-胡蘿蔔素等等，都是非常營養的食材。全放在一起食用可以調節體內環境，對腸胃也沒什麼負擔，更有降低癌症的風險，特別適合高齡者食用。

「希波克拉底湯」食譜如下：

食材：

馬鈴薯 2顆（約300-400公克）

番茄 3-4顆（約200-300公克）

洋蔥 1顆（約200公克）

西洋芹 2-3根（約60公克）

大蔥 1根（約60公克）

大蒜 4-5片

將食材切好放入鍋子內，並倒入淹蓋三分之二的水開大火煮。沸騰之後轉小火熬煮兩個小時，不放任何調味料，就完成了「希波克拉底湯」。

七種蔬菜分別是馬鈴薯、番茄、洋蔥、西洋芹、大蔥、大蒜、洋香菜。(取材自介護ポスト...
七種蔬菜分別是馬鈴薯、番茄、洋蔥、西洋芹、大蔥、大蒜、洋香菜。(取材自介護ポストセブン)

日本 蔬菜 血壓

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