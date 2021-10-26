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家鄉味水煎包

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家鄉味水煎包
家鄉味水煎包

水煎包在台灣是很尋常的中式點心，傳統市場和知名夜市都有其蹤影。記得第一次品嘗水煎包的美味，是在台北的師大夜市，小小一顆水煎包，內餡飽滿，香氣撲鼻，令人回味無窮。身處異國，懷念家鄉味水煎包，只得自己動手。

內餡

材料：

乾燥蘿蔔絲、粉絲、乾燥黑木耳、乾燥香菇。

調味料：

橄欖油、麻油、醬油、黑胡椒、五香粉。

內餡材料
內餡材料
內餡材料
內餡材料

作法：

1.木耳、香菇、蘿蔔絲洗淨，用冷開水浸泡4小時以上，水分瀝乾，切碎備用。

2.粉絲用冷水浸泡20分鐘，變軟後切細絲，備用。

3.取炒菜鍋置於爐火上，鍋中放入橄欖油、香菇、木耳拌炒2分鐘，接著放入蘿蔔絲，拌炒均勻再倒入粉絲，並以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味，攪拌均勻。

4.菜肴都熟且入味，即是水煎包內餡。

自製包子

材料：

麵粉1.5杯、糖1大匙、橄欖油1大匙、酵母1.5茶匙、溫水3大匙、冷開水1/3杯、麵粉適量、內餡。

麵皮擀圓，包進剛剛做好的內餡。
麵皮擀圓，包進剛剛做好的內餡。

作法：

1.不鏽鋼盆，倒入溫水，再均勻撒上酵母，靜置5分鐘。

2.依序加入糖、麵粉、冷開水、橄欖油，用大湯匙攪拌，再以手揉成光滑麵糰。

3.靜置於溫暖處30～45分鐘，讓麵糰發酵至原來的2～3倍大。

4.待發酵完成，以拳頭打麵糰，使空氣釋出，再揉麵糰約1分鐘。

5.於料理台撒上手粉，麵糰置於平台上，以切麵刀均勻分割為12等分。

6.分別搓揉成圓球狀，以擀麵棍擀成圓形麵皮。

7.將內餡均勻分為12等分，包入圓形餅皮中即可，醒30分鐘。

家鄉味水煎包
家鄉味水煎包

水煎包

材料：

包子、麵粉1茶匙、冷開水1杯。

調味料：

橄欖油、白芝麻。

作法：

1.將麵粉1茶匙和冷開水1杯調勻，製成麵粉水，備用。

2.平底鍋，置於爐火上，待鍋子熱時倒入橄欖油，放入包子以中火煎3分鐘。

3.再沿著鍋子邊緣倒入麵粉水，撒少許白芝麻於包子上，蓋鍋蓋燜一會。

4.待麵粉水即將蒸發時轉為小火，1～2分鐘之後，麵粉水成為煎餅皮，即可起鍋，趁熱嘗鮮。

台灣

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