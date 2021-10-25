吐司小熊 陪你吃早餐

香蕉吐司捲

有時早上想吃點熱的料理暖胃，黃澄澄的南瓜湯製作容易、營養滿分，讓吐司小熊陪你吃早餐！

泡湯熊×暖心南瓜湯

材料：

南瓜200克、洋蔥1/4顆、高湯200克、吐司1片、牛奶 150克、鹽少許、胡椒少許。

事前準備：

將巧克力醬填入小袋中，並剪掉一小角。

作法：

1.南瓜剖半放入電鍋，在外鍋倒一杯水，蒸熟。用筷子戳一下，若能穿透就是夠軟了。

2.挖除南瓜籽。

3.洋蔥切丁，入鍋炒熟至透明狀。

4.把南瓜、洋蔥、牛奶一起放入果汁機或食物處理機，加少許鹽和胡椒調味，打成濃湯。

5.用擀麵棍擀一下吐司，再用熊熊餅乾模將吐司壓出形狀。

6.用烤箱或平底鍋，將熊熊吐司烤到表面上色成淺咖啡 色，再用事前準備好的巧克力醬擠出小熊的五官與耳朵。

7.將小熊擺入南瓜湯裡面，讓上半身斜靠湯碗側邊，好像是在泡湯的感覺，超療癒的！吃的時候可以用吐司麵包沾南瓜湯。

吐司小熊

小叮嚀：

南瓜濃湯濃度可依照個人喜好，調整牛奶和高湯的份量。

古早味蛋餅

古早味蛋餅

自己做蛋餅簡單迅速，比跑一趟早餐店更快完成！而且可以變化自己喜歡的口味，夾各種料，例如：玉米蛋餅、肉鬆蛋餅、起司蛋餅等。

材料：

中筋麵粉50克、水120克、雞蛋 1顆、鹽適量。

作法：

1.中筋麵粉、水120克放入碗中，攪拌均勻至無粉粒。

2.取一個平底不沾鍋，放入少許油預熱。

3.倒入一半的麵糊，同時快速轉動鍋子讓麵糊攤平。

4.麵糊稍微定型，打入1顆蛋，加點鹽。

5.快速用鍋鏟把蛋液和鹽均勻攪散，等麵糊邊緣稍微翹起，就可以捲起成蛋餅。（蛋液攪散後，此時可以放各種喜愛的食材。）

6.用鍋鏟將蛋餅切小段，繼續把兩面煎熟就完成啦！

香蕉吐司捲

香蕉、花生醬和吐司，真的是好朋友。捲一捲再切小段，懶人早餐快速完成啦！

材料：

吐司1片、香蕉1條、花生醬少許。

作法：

1.用擀麵棍擀壓吐司，等一下比較好捲起來。

2.在吐司表面均勻抹上花生醬。

3.擺上一條香蕉。

4.把吐司捲起，收口朝下，捲的時候稍微用力捲緊定型。

5.將吐司切小段，比較好入口。

6.可用小叉子幫助固定。

泡湯熊×暖心南瓜湯