吐司小熊 陪你吃早餐
有時早上想吃點熱的料理暖胃，黃澄澄的南瓜湯製作容易、營養滿分，讓吐司小熊陪你吃早餐！
泡湯熊×暖心南瓜湯
材料：
南瓜200克、洋蔥1/4顆、高湯200克、吐司1片、牛奶150克、鹽少許、胡椒少許。
事前準備：
將巧克力醬填入小袋中，並剪掉一小角。
作法：
1.南瓜剖半放入電鍋，在外鍋倒一杯水，蒸熟。用筷子戳一下，若能穿透就是夠軟了。
2.挖除南瓜籽。
3.洋蔥切丁，入鍋炒熟至透明狀。
4.把南瓜、洋蔥、牛奶一起放入果汁機或食物處理機，加少許鹽和胡椒調味，打成濃湯。
5.用擀麵棍擀一下吐司，再用熊熊餅乾模將吐司壓出形狀。
6.用烤箱或平底鍋，將熊熊吐司烤到表面上色成淺咖啡色，再用事前準備好的巧克力醬擠出小熊的五官與耳朵。
7.將小熊擺入南瓜湯裡面，讓上半身斜靠湯碗側邊，好像是在泡湯的感覺，超療癒的！吃的時候可以用吐司麵包沾南瓜湯。
小叮嚀：
南瓜濃湯濃度可依照個人喜好，調整牛奶和高湯的份量。
古早味蛋餅
自己做蛋餅簡單迅速，比跑一趟早餐店更快完成！而且可以變化自己喜歡的口味，夾各種料，例如：玉米蛋餅、肉鬆蛋餅、起司蛋餅等。
材料：
中筋麵粉50克、水120克、雞蛋1顆、鹽適量。
作法：
1.中筋麵粉、水120克放入碗中，攪拌均勻至無粉粒。
2.取一個平底不沾鍋，放入少許油預熱。
3.倒入一半的麵糊，同時快速轉動鍋子讓麵糊攤平。
4.麵糊稍微定型，打入1顆蛋，加點鹽。
5.快速用鍋鏟把蛋液和鹽均勻攪散，等麵糊邊緣稍微翹起，就可以捲起成蛋餅。（蛋液攪散後，此時可以放各種喜愛的食材。）
6.用鍋鏟將蛋餅切小段，繼續把兩面煎熟就完成啦！
香蕉吐司捲
香蕉、花生醬和吐司，真的是好朋友。捲一捲再切小段，懶人早餐快速完成啦！
材料：
吐司1片、香蕉1條、花生醬少許。
作法：
1.用擀麵棍擀壓吐司，等一下比較好捲起來。
2.在吐司表面均勻抹上花生醬。
3.擺上一條香蕉。
4.把吐司捲起，收口朝下，捲的時候稍微用力捲緊定型。
5.將吐司切小段，比較好入口。
6.可用小叉子幫助固定。
上一則
FB留言