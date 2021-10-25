我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孟晚舟正式回華為上班 深圳員工夾道歡呼

美特使辭職首發聲：華府對阿富汗前總統施壓不力

吐司小熊 陪你吃早餐

文、圖／摘自《海頓媽媽的朝食之味》
香蕉吐司捲
香蕉吐司捲

有時早上想吃點熱的料理暖胃，黃澄澄的南瓜湯製作容易、營養滿分，讓吐司小熊陪你吃早餐！

泡湯熊×暖心南瓜湯

材料：

南瓜200克、洋蔥1/4顆、高湯200克、吐司1片、牛奶150克、鹽少許、胡椒少許。

事前準備：

將巧克力醬填入小袋中，並剪掉一小角。

作法：

1.南瓜剖半放入電鍋，在外鍋倒一杯水，蒸熟。用筷子戳一下，若能穿透就是夠軟了。

2.挖除南瓜籽。

3.洋蔥切丁，入鍋炒熟至透明狀。

4.把南瓜、洋蔥、牛奶一起放入果汁機或食物處理機，加少許鹽和胡椒調味，打成濃湯。

5.用擀麵棍擀一下吐司，再用熊熊餅乾模將吐司壓出形狀。

6.用烤箱或平底鍋，將熊熊吐司烤到表面上色成淺咖啡色，再用事前準備好的巧克力醬擠出小熊的五官與耳朵。

7.將小熊擺入南瓜湯裡面，讓上半身斜靠湯碗側邊，好像是在泡湯的感覺，超療癒的！吃的時候可以用吐司麵包沾南瓜湯。

吐司小熊
吐司小熊

小叮嚀：

南瓜濃湯濃度可依照個人喜好，調整牛奶和高湯的份量。

古早味蛋餅

古早味蛋餅
古早味蛋餅

自己做蛋餅簡單迅速，比跑一趟早餐店更快完成！而且可以變化自己喜歡的口味，夾各種料，例如：玉米蛋餅、肉鬆蛋餅、起司蛋餅等。

材料：

中筋麵粉50克、水120克、雞蛋1顆、鹽適量。

作法：

1.中筋麵粉、水120克放入碗中，攪拌均勻至無粉粒。

2.取一個平底不沾鍋，放入少許油預熱。

3.倒入一半的麵糊，同時快速轉動鍋子讓麵糊攤平。

4.麵糊稍微定型，打入1顆蛋，加點鹽。

5.快速用鍋鏟把蛋液和鹽均勻攪散，等麵糊邊緣稍微翹起，就可以捲起成蛋餅。（蛋液攪散後，此時可以放各種喜愛的食材。）

6.用鍋鏟將蛋餅切小段，繼續把兩面煎熟就完成啦！

香蕉吐司捲

香蕉、花生醬和吐司，真的是好朋友。捲一捲再切小段，懶人早餐快速完成啦！

材料：

吐司1片、香蕉1條、花生醬少許。

作法：

1.用擀麵棍擀壓吐司，等一下比較好捲起來。

2.在吐司表面均勻抹上花生醬。

3.擺上一條香蕉。

4.把吐司捲起，收口朝下，捲的時候稍微用力捲緊定型。

5.將吐司切小段，比較好入口。

6.可用小叉子幫助固定。

泡湯熊×暖心南瓜湯
泡湯熊×暖心南瓜湯

書名：海頓媽媽的朝食之味 作者：海頓媽媽 出版社：境好出版
書名：海頓媽媽的朝食之味 作者：海頓媽媽 出版社：境好出版

牛奶 咖啡 雞蛋

上一則

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

延伸閱讀

大猩猩哈蘭比進駐華爾街 控訴貧富懸殊

大猩猩哈蘭比進駐華爾街 控訴貧富懸殊

萬聖節全家同樂 5大南瓜園迎客 網上預約要快

萬聖節全家同樂 5大南瓜園迎客 網上預約要快
波莫那工藝州大南瓜節登場 挑瓜、迷宮花樣多

波莫那工藝州大南瓜節登場 挑瓜、迷宮花樣多
周末好去處╱哥倫比亞狂歡節、布碌崙採南瓜來了

周末好去處╱哥倫比亞狂歡節、布碌崙採南瓜來了

熱門新聞

日本醫師推薦用七種蔬菜熬煮成的「希波克拉底湯」，具有調節體內環境與減肥的功效。(取材自介護ポストセブン)

醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

2021-10-22 21:58
日本網友買個類似手指虎的東西，其實是名為「熊爪」的料理工具。（取材自推特）

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

2021-10-17 02:46
柿子先烤過10到15分鐘，食用起來非常美味。（取材自推特）

柿子「烤」的更香甜 柔順口感如卡士達醬 搭奶油更絕配

2021-10-22 02:23
玉米筍膳食纖維高，富含多種營養素：鉀、鐵、硒、維生素B1、B2、B6、C及E、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪、葉酸、膳食纖維。報系資料照 / 記者蘇健忠攝影

玉米筍小時候是低卡蔬菜 長大後的玉米營養價值大不同

2021-10-18 18:08
花椰菜葉一般都會挑掉，但其實是可以食用的部位。(取材自推特)

「花椰菜葉」別輕易丟棄 炒培根、煮湯也不錯

2021-10-22 00:03
烏魚子味道獨特，有網友問「烏魚子本身到底是真的好吃，還是只是貴才被硬捧出來的？」。（記者陳睿中／攝影）

「烏魚子」真的好吃？內行曝獨家料理法 這樣提味更好

2021-10-19 21:27

超人氣

更多 >
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常