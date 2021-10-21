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歐式麵包 美味早餐帶著走

文／記者羅建怡
義大利鮮蝦三明治
義大利鮮蝦三明治

早餐帶著走，除了三明治還有其他選擇嗎？覺得單吃義式或法式麵包實在太硬，或口感太單調，只要加點變化，不但方便攜帶、保鮮時間長，且創意美味非同凡響。

義大利鮮蝦三明治

材料：

義大利低脂麵包（俗稱口袋麵包）、鮮蝦仁5隻、青花菜1朵、特調千島醬20公克、蘿蔓生菜。

作法：

青花菜與鮮蝦仁先燙熟，草蝦仁拌入千島醬。口袋麵包加熱，再放入蘿蔓、拌好的草蝦仁與青花菜。

卡普莉絲起士三明治

卡普莉絲起士三明治
卡普莉絲起士三明治

材料：

佛卡夏麵包1個、莫札瑞拉（mozzarella）乳酪3片、牛番茄4片、羅勒葉1片、橄欖油與白胡椒、岩鹽適量。

作法：

佛卡夏麵包橫剖，先放牛番茄、乳酪與羅勒，再淋上橄欖油、白胡椒、岩鹽，再入烤箱，以428℉烤1分鐘。

TIPS：

1.有鹽風味的佛卡夏，適合清淡的內餡；羅勒葉可換成家中冰箱有的方便食材，像是節瓜、洋蔥或是黃紅椒。

2.有著滿滿橄欖油香氣的佛卡夏，烤過再吃、味道更香。

米蘭沙拉米三明治

米蘭沙拉米三明治
米蘭沙拉米三明治

材料：

巧巴達麵包1個、沙拉米臘腸30公克、蘿蔓1片、橄欖油與白胡椒、岩鹽適量。

作法：

麵包夾入沙拉米臘腸、蘿蔓生菜，再淋上橄欖油、白胡椒與岩鹽。

TIPS：

1.巧巴達的孔洞多，較不易塗上奶油，因此適合淋上一點橄欖油，口感絕配。

2.外脆內軟的麵包，最宜搭配煙熏類的火腿，更易嚼出麥香。

3.換成法國麵包，內餡不變，一樣美味。

煙熏鮭魚三明治

煙熏鮭魚三明治
煙熏鮭魚三明治

材料：

義大利低脂麵包（俗稱口袋麵包）、挪威煙熏鮭魚30克、洋蔥10克、橄欖油與岩鹽、白胡椒適量、蘿蔓生菜1片。

作法：

洋蔥切絲，口袋麵包加熱後，依序放入洋蔥絲、蘿蔓生菜、煙熏鮭魚、橄欖油、岩鹽與白胡椒。

TIPS：

1.蘿蔓生菜去頭尾，只取中間部分，較清甜不苦。

2.空心的麵包，不宜單吃，任何三明治的做法都適用，但比三明治更易於攜帶；達人做法，還可加上水果沙拉，或是鮪魚醬、美乃滋、起士與番茄片的方便組合。

義大利帕瑪火腿三明治

義大利帕瑪火腿三明治
義大利帕瑪火腿三明治

材料：

巧巴達麵包1個、蘿蔓1片、帕瑪火腿30公克、橄欖油、白胡椒與岩鹽適量。

作法：

麵包夾入帕馬火腿、蘿蔓生菜，再淋上橄欖油、白胡椒與岩鹽。

TIPS：

1.這款麵包，因味道淡、富於嚼勁，很適合搭配肉類。

2.換成法國麵包，內餡不變，一樣美味。

義大利

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