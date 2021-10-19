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海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

紫色高麗菜拌麵套餐

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紫色高麗菜拌麵
紫色高麗菜拌麵

花椰菜，是十字花科蔬菜，有抗氧化、增強免疫力的功效，是抗癌的優質食材。同樣有抗癌功效的白蘿蔔，能清熱解毒，幫助消化；胡蘿蔔，可保護眼睛，降低血脂、血壓，抗衰老，並且提高免疫力。紫色高麗菜，有益脾養胃的作用，促進肝臟解毒，也是舒緩壓力的抗壓高手呢。

紫色高麗菜拌麵

材料：

紫色高麗菜、豆腐、義大利麵條、水。

調味料：

茶油、蘋果醋、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.紫色高麗菜、豆腐洗淨，切丁備用。

2.取湯鍋，放入適量的水，待沸騰後放入義大利麵條，不時地攪拌，勿使麵條沾黏，待麵條煮熟，撈起以冷開水沖淋，瀝乾水分備用。

3.炒鍋中放紫色高麗菜和水，待紫色高麗菜稍微煮軟後加入豆腐，以茶油、蘋果醋、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴都熟了，倒入事先煮好的義大利麵條，上下翻動，食材充分入味，即可盛起享用。

小叮嚀：

烹調紫色高麗菜，可加入蘋果醋（米醋或檸檬汁），使其保持亮麗的紫色。

花椰菜炒磨菇
花椰菜炒磨菇

花椰菜炒磨菇

材料：

花椰菜、胡蘿蔔、蘑菇、水。

調味料：

葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.花椰菜的菜梗部分除去厚皮、切塊，花朵部分掰小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切丁；蘑菇去除外層薄膜，洗淨後切丁，備用。

2.將胡蘿蔔、花椰菜梗、蘑菇和水倒入炒鍋中，烹煮2分鐘後，續加入花椰菜，以葡萄籽油、黑胡椒和鹽調味，拌炒均勻。

3.待菜肴熟了且入味，即刻起鍋。

蘿蔔燴烤麩
蘿蔔燴烤麩

蘿蔔燴烤麩

材料：

白蘿蔔、胡蘿蔔、番茄、烤麩、水。

調味料：

葡萄籽油、麻油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.烤麩切小塊；白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；番茄洗淨，切小塊備用。

2.炒鍋倒入葡萄籽油，油鍋熱即可放入烤麩，香煎後盛起備用。

3.倒入白蘿蔔、胡蘿蔔和水於炒鍋中，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮3分鐘後，續放入番茄和烤麩，以麻油、黑胡椒和醬油調味，充分拌勻，繼續燉煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

義大利 蘋果 免疫力

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