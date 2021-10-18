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168瘦身 吃對食物更重要

文、圖／林芝蕙
紅酒洋蔥燉漢堡肉&茄汁燉彩蔬
紅酒洋蔥燉漢堡肉&茄汁燉彩蔬

近來某位牙醫師跟我提及他在減肥，我不禁迅速掃視這位醫師的外型，年齡己屆銀髮族、中等身材。

「我的BMI值還是偏高，熟識的家醫科同學向我建議，如果能夠減重有益心血管健康。」顯然減肥不僅為外型需求，健康也可能一躍為最主要的目標。

他使用的減肥法是時下最流行的168斷食。吃東西總量不一定需要減少，只是濃縮進食的時間，是168間歇性斷食吸引許多減重者趨之若鶩的主因之一。但168斷食法最大成功關鍵並非斷食，而是吃對的食物，且需聚焦於食物的組合。

168斷食的用餐時間，一般建議早餐晚點吃（甚至中午才吃），晚餐早點吃（盡量8點前吃完）。如果一天只食用兩餐，用餐的內容應更豐富、多樣。

紅酒洋蔥燉漢堡肉&茄汁燉彩蔬

地中海飲食雖然強調大量蔬果、海鮮。但偶爾的紅肉及適量紅酒不僅能為餐盤上添加更多營養，同時滿足視覺及味覺。如彩虹般多樣的蔬菜，將菜餚點綴地繽紛亮麗。而以牛、豬肉作為漢堡肉主要的蛋白質食材，同時還加入紅酒以增添風味，也較不易造成飲酒過量。

紅酒燉漢堡肉材料(4人份)：

牛絞肉300克、豬絞肉100克、雞蛋1個、牛奶60毫升、去皮全麥土司1片、番茄醬4大匙、紅酒100毫升、洋蔥1/2個、杏鮑菇2朵。

茄汁燉彩蔬材料(4人份)：

蒜頭5瓣、洋蔥1/2個、黃綠紫甜椒共200克、玉米6條、櫛瓜1條、茄子1條、牛番茄2粒、綜合乾燥香草、鹽與黑胡椒適量。

作法：

1.蒜頭切片、洋蔥切丁、甜椒切小塊、玉米切小段、櫛瓜切薄片、牛番茄去皮切小塊。

2.茄子切片，以微波爐微波2分鐘。

3.漢堡肉做法：先倒入牛奶浸泡麵包。牛、豬絞肉混合，加鹽攪拌至有黏度，接著放入雞蛋及已吸收牛奶的麵包及黑胡椒，攪拌混合分成4塊。（手上及盤子上塗一些油，免黏著漢堡肉）放入鍋中煎到兩面金黃。

4.炒熟的洋蔥丁及紅酒打成泥。

5.開小火，先將杏鮑菇炒至微金黃色，加入洋蔥紅酒醬，再放入番茄醬（太稠時可隨時加水）。接著放入漢堡肉及綜合香草煮約8分鐘熟成，並以鹽及黑胡椒調味。

6.茄子燉彩蔬做法：開小火，鍋中放入蒜頭加熱至金黃色，加入白洋蔥續炒至變透明。再加入綠櫛瓜及玉米筍稍微拌炒後放入番茄、綜合香草燜煮2分鐘。最後加入甜椒，並以鹽、黑胡椒調味就完成。

海鮮&紅綠蔬奶香義大利麵(3人份)

完美的地中海飲食料理組合，以番茄、四季豆、紅椒、洋蔥等大量蔬菜，佐以全麥螺旋麵作為主食。低脂肪、熱量的海鮮如透抽、蝦子、蛤蜊等作為蛋白質來源。調味以橄欖油作為油脂的來源，並使用大蒜、百里香等各式新鮮香草入味。

海鮮&紅綠蔬奶香義大利麵
海鮮&紅綠蔬奶香義大利麵

材料：

蝦子10隻、透抽1隻、蛤蜊12粒、黃番茄10粒、四季豆100克、舞菇80克、紅椒1粒、洋蔥1/2顆、全麥義大利螺旋麵150克。

作法：

1.蝦子氽燙、透抽切花汆燙、黃番茄剖半、四季豆氽燙切段、紅椒切段、洋蔥切丁、螺旋麵在滾水中加鹽煮熟。

2.蛤蜊放鍋中，加白酒50毫升煮至全開，將蛤蜊與汁分開。

3.取一鍋，開小火加入橄欖油、洋蔥、大蒜炒至香味四溢。放入百里香、小番茄及舞菇拌炒。放入剩下的白酒，再倒入牛奶、蛤蜊湯及螺旋麵煮約2分鐘，再以鹽及黑胡椒調整味道。

4.放進鮮蝦、透抽、蛤蜊、四季豆稍微攪拌，再調整一次味道就可起鍋。

苜蓿芽秋葵胡蘿蔔堅果醬蛋捲(2人份)

這是一道營養豐富，同時富有飽足感的點心，充斥著蛋奶鮮香，堅果醬帶著微酥甜口感。

苜蓿芽秋葵胡蘿蔔堅果醬蛋捲
苜蓿芽秋葵胡蘿蔔堅果醬蛋捲

材料：

秋葵8支、胡蘿蔔150克、苜蓿芽、雞蛋3個、鮮乳15毫升、鹽與白胡椒粉適量、堅果醬1.5大匙。

作法：

1.蛋加入鹽、白胡椒、鮮乳混合。

2.平底鍋倒入薄薄一層蛋汁呈長條狀，將堅果醬、汆燙過的秋葵及苜蓿芽放在前面，用鍋鏟捲起。

3.再倒入一些蛋汁，把汆燙過的胡蘿蔔平均擺在前面，連剛放在前面的秋葵等食材一起捲起來。

4.可用廚房紙巾或竹簾捲塑型，冷卻後切成適口的大小。

牛奶 雞蛋 義大利

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