酸香濃郁 風乾番茄好滋味

油漬風乾番茄

歐洲人在番茄盛產季節，會將多餘的新鮮番茄，透過當地乾爽氣候及陽光來製作「風乾番茄」，以便保存，甚至可應用在各種料理中，有如我們的醃漬 菜一般。若無法天然風乾製成，送進烤箱，也可達到一樣的效果。

風乾番茄

風乾番茄

歐洲人在番茄盛產季節，會將多餘的新鮮番茄，透過當地乾爽氣候及陽光來製作「風乾番茄」，以便保存，甚至可應用在各種料理中，有如我們的醃漬菜一般。若無法天然風乾製成，送進烤箱，也可達到一樣的效果。

材料：牛番茄6、7顆（品種不拘）、鹽適量。

作法：

1.清洗番茄晾乾，番茄對切去蒂。將去蒂的番茄再對切，若番茄較大顆，則切至每片約3~4公分厚度。（去籽與否視個人喜好）

2.烤箱設定低於212℉、預熱10分鐘。

3.番茄撒上鹽，稍微翻動靜置數分鐘。鹽有助於番茄脫水。

4.將番茄均勻鋪在烤盤上，分開排放不要沾黏。

5.送入烤箱烤約6～12小時即完成。

TIPS：要隨時注意番茄烘烤的狀況，稍不注意或溫度過高，可能會烤焦，味道變苦澀。

油漬風乾番茄

風乾完的番茄，若沒有馬上用完，可用香草調味，加上橄欖油醃漬，利用油封讓風乾番茄延長保存的時間，同時拿來搭配其他料理，會更有味道。不過要注意，DIY過程不會放防腐劑，所以要注意賞味期限。

材料：

風乾番茄1杯、空罐子1個、新鮮羅勒1大把（也可用乾燥取代）、大蒜3～4瓣（愛重口味可多加）、粗鹽、初榨橄欖油。

作法：

1.罐子用燙水消毒曬乾。

2.風乾番茄一杯放入碗中，大蒜去皮放入，撒上粗鹽、切絲羅勒，最後淋上初榨橄欖油，蓋過所有材料攪拌均勻。

3.倒入罐子中封蓋即可。

TIPS：

若天氣太熱，需收冰箱保存；若天氣冷，則可先置於陰暗處。但開罐使用過後，一定要冷藏。

風乾番茄義大利麵沙拉

風乾番茄義大利 麵沙拉

材料（約4～5人份）：

風乾番茄2~3顆、大蒜3~4瓣、紅酒醋3大湯匙、初榨橄欖油1杯、鹽與胡椒適量、螺旋義大利麵500~600公克、黑綠橄欖適量（依個人喜好）、聖女番茄1把、帕瑪森起司1.5杯、新鮮羅勒葉適量。

作法：

1.將風乾番茄、大蒜倒入食物調理機，加入紅酒醋，稍微攪打，將材料混合物打碎。

2.倒入橄欖油，加上鹽、胡椒後繼續攪打至濃稠。（有一點塊狀沒關係）。

3.起鍋煮水，水滾後，將螺旋義大利麵倒入，煮熟取出過冷水，放涼備用。（冷盤用，所以可以稍微煮久一點）

4.將橄欖粗略切塊，大小記得均勻，免得太大塊一口吃偏鹹；將聖女番茄洗淨對半切；帕瑪森起司磨成絲；羅勒清洗切絲備用。

5.放涼的義大利麵放入大碗裡，倒入一部分步驟1的調醬、切碎橄欖一起攪拌。

6.再倒入醬料攪拌，看麵條是否均勻裹到醬料，再倒入一杯帕瑪起司、聖女番茄，並均勻攪拌。

7.撒上切絲羅勒攪拌，先試一下鹹度，可另加一點鹽巴。

8.準備白色盤子，將拌勻的沙拉義大利麵倒上，再撒上半杯的帕瑪森起司即完成。

莫札瑞拉起司佐風乾番茄

莫札瑞拉起司佐風乾番茄

到義大利餐廳翻開MENU，少不了的經典開胃菜。莫札瑞拉起司（Mozzarella）是一種義大利的白乳酪，味道清爽，搭配調味過的風乾番茄，的確是一道令人吮指回味的冷盤

材料：

油漬風乾番茄、新鮮番茄、莫札瑞拉起司、新鮮羅勒適量。

作法：

1.起司、新鮮番茄切片，重疊鋪在盤子上。

2.將油漬的番茄撈出切丁，罐中的香料撈出少許，放在番茄切片上方。

3.羅勒葉切絲，撒在最上方，若有羅勒嫩葉可直接放於上方，淋上橄欖油、紅酒醋。