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來自印尼的發酵食物 咖哩天貝套餐

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咖哩燴天貝
咖哩燴天貝

天貝(Tempeh)是什麼食物呢？以前從來沒有聽說過，直到去年才知曉。原來是印尼傳統發酵食物，大多由黃豆製成。在台灣非常風行，最近在美國超市發現天貝，如獲至寶，趕緊品嘗，果然黃豆香氣四溢，吃起來很有飽足感。

咖哩燴天貝

材料：番茄、青椒、茄子、蘑菇、天貝(Tempeh)、水。

調味料：橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

咖哩燴天貝材料
咖哩燴天貝材料

天貝
天貝

作法：

1.將番茄、青椒、茄子、蘑菇洗淨，切小塊；天貝切薄片，以橄欖油香煎，備用。

2.炒鍋中倒入茄子、蘑菇和青椒，拌炒均勻，蓋上鍋蓋燜一下。

3.茄子八分熟時，加入番茄，以橄欖油、咖哩粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴都熟了，加入天貝，與菜肴與醬汁充分融合，續煮1分鐘，即可盛盤。

三蔬炒熱狗

三蔬炒熱狗
三蔬炒熱狗

材料：胡蘿蔔、西洋芹、玉米粒、素熱狗、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔、西洋芹、素熱狗洗淨，切小塊；玉米洗淨，取玉米粒備用。

2.炒鍋倒入胡蘿蔔、西洋芹和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘後，掀開鍋蓋，加入玉米粒和素熱狗，並以橄欖油、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分拌勻。煮至入味即可熄火，盛盤上桌。

鴻喜菇炒凍豆腐

鴻喜菇炒凍豆腐
鴻喜菇炒凍豆腐

材料：鴻喜菇、枸杞、凍豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.鴻喜菇切除底部洗淨，切小塊；凍豆腐切丁，枸杞洗淨備用。

2.鴻喜菇和水倒進鍋中，稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜煮1分鐘。

3.續放入凍豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒和醬油調味，拌炒均勻，繼續烹煮。

4.菜肴熟了且入味，倒入枸杞，快速攪拌均勻，即可起鍋上菜。

小叮嚀：

將豆腐置於保鮮盒中，放入冰箱冷凍庫，一兩天之後，即是自製的凍豆腐。

芥藍菜拌麵

芥藍菜拌麵
芥藍菜拌麵

材料：芥藍菜、胡蘿蔔、蘑菇、義大利麵條、水適量。

調味料：中東白芝麻醬(Tahini)、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.蔬菜洗淨，芥藍菜除去菜梗的厚皮，切小段，胡蘿蔔切小段，蘑菇除去外層薄膜後切小塊。

2.取飯碗，放入適量的鹽，以熱水調製成鹽水。再取大碗，放入中東白芝麻醬、美乃滋和醬油拌勻，緩緩注入鹽水，繼續攪拌，調製成醬汁備用。

3.湯鍋中裝水，待水沸騰後，放入芥藍菜菜梗、胡蘿蔔；三分鐘後，加入芥藍菜菜葉和蘑菇，稍做攪拌，最後放入義大利麵條，不時攪拌翻動，勿使沾黏。煮熟後，以冷水沖淋麵條，瀝乾水分備用。

4.取鍋子，放入芥藍菜、胡蘿蔔、蘑菇和義大利麵，將事先調好的醬汁均勻淋上，充分攪拌，使菜肴、義大利麵和醬汁融合入味，即是芥藍菜拌麵。

義大利 台灣 美國

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