一辣百味生 油漬辣椒端好料

油漬辣椒

辣椒的果實因果皮含有辣椒素而有辣味，能增進食欲，所含維生素C的含量在蔬菜 中居第一位。 辣椒不僅是大眾喜愛的調味蔬菜，還有健胃、祛風、行血、散寒、解鬱、導滯之功。但是胃病、高血壓 、眼疾患者應禁食辣椒；肝炎、腎炎、肺炎、咽喉炎患者少吃為宜。

辣椒怎麼挑

辣椒的外形很多樣，從圓錐、長條、羊角等形狀都有，顏色則有紅色、橙色、黃色、綠色等。選購辣椒時，要挑外表鮮豔有光澤、手感較硬挺的，沒有乾枯、腐爛、蟲害者。要分辨辣味程度，可從辣椒的果實形狀來區分；尖辣椒辣的居多，且果肉愈薄，辣味愈重。

油漬辣椒

材料：

長青辣椒6條、長紅辣椒6條。

調味料：

蒜泥2匙、橄欖油適量、黑胡椒1小匙、鹽1小匙、九層塔葉少許。

作法：

1.將青紅辣椒放在瓦斯爐上燒到表皮焦黑，沖冷水去焦皮。

2.用紙巾將水分擦乾。

3.去除辣椒的頂端蒂頭、切粗絲，與調味料拌勻後，放置冰箱24小時，即可食用。

TIPS：

由於是薄鹽低油的醃漬法，所以只能保存7~10天。如果要延長保存期限，可多加一些橄欖油，直至橄欖油完全醃蓋過容器內的辣椒為止，約能保存20天。不敢吃辣者，不要放紅辣椒即可。

辣味沙拉麵包：油漬辣椒切碎，並與擠入檸檬汁的鮪魚罐頭拌勻。

辣味沙拉麵包

辣味沙拉麵包

材料：油漬辣椒、鮪魚罐頭、檸檬適量、法國麵包。

作法：

1.油漬辣椒切碎，並與擠入檸檬汁的鮪魚罐頭拌勻。

2.法國麵包切片後，鋪上辣椒、檸檬、鮪魚泥，裝飾後即可食用。

TIPS：

也可使用厚片吐司取代法國麵包，加入起司烘烤，就成為家庭辣味披薩。

辣味海鮮沙拉

辣味海鮮沙拉

材料：油漬辣椒、蝦仁、烏賊、冷凍蔬菜、鹽、薄荷葉、檸檬半顆。

作法：

1.將蝦仁、烏賊、冷凍蔬菜燙熟、過冰、撈起備用。

2.將油漬辣椒、撕碎的薄荷葉與海鮮、冷凍蔬菜拌勻，並將檸檬擠汁加入。

3.所有材料拌勻，加鹽調味即可食用。

辣味馬鈴薯沙拉

辣味馬鈴薯沙拉

材料：

油漬辣椒、冷凍蔬菜、馬鈴薯、鹽、薄荷葉、檸檬半顆。

作法：

1.馬鈴薯去皮切細絲，與冷凍蔬菜燙熟、過冰、撈起備用。

2.將油漬辣椒、撕碎的薄荷葉與馬鈴薯、冷凍蔬菜拌勻，並將檸檬擠汁加入。

3.所有材料拌勻，加鹽調味即可食用。

TIPS：

馬鈴薯有澱粉質，不可生吃，以燙熟為佳，不要煮爛以維持口感。

辣味輕食麵

辣味輕食麵

材料：

長條義大利 麵、油漬辣椒適量、新鮮羅勒或九層塔少許。

作法：

1.將義大利麵煮好備用。

2.油漬辣椒拌入義大利麵中，並加入撕碎的九層塔葉。

TIPS：煮麵時加入1匙鹽，會更可口。