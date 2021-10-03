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南瓜素油飯

項月華
南瓜素油飯
南瓜素油飯

南瓜是人類最早栽培的古老作物之一，根據歷史記載，南瓜在明朝中期從南美傳入中國，接著大面積種植，所以南瓜在中國民間是不可缺少的一種食物。

在古代，當時人們最大的願望莫過於子孫滿堂，南瓜的瓤裡有很多籽，所以南瓜也有多子多孫的寓意，這也是中國獨特的民俗風情。

這道南瓜素油飯是參照清代的烹飪書「調鼎集」略作改良，使其更能體現出食材原味。經過蒸製的南瓜有著獨特的香氣和甘甜，裹挾著糯米的綿軟，讓味覺上有極大的享受和滿足。

材料：

奶油南瓜1顆、糯米250克、香菇3朵(切丁)、青豆15克、胡蘿蔔15克(切丁)、茴香葉少許。

調料：

蠔油1湯勺、生抽1湯勺、老抽1湯勺、油2湯勺、芝麻油1/2湯勺、白胡椒粉少許、水1杯。

南瓜素油飯材料
南瓜素油飯材料

作法：

1.糯米洗淨後，浸泡4小時以上，濾乾備用。

2.南瓜對剖開，挖去瓤和籽。

3.鍋內放2勺油加熱，放入香菇丁和胡蘿蔔丁煸炒出香，放入糯米翻炒均勻，並加入所有調料和半杯清水後，用中火翻炒直到水收乾。再加入半杯清水，繼續翻炒，再次炒至水收乾，此時糯米飯約已八成熟，即可關火。

4.把炒好的糯米飯填入南瓜內，放入蒸鍋裡，用中火蒸製40分鐘，即可出鍋裝盤，佐以茴香葉點綴增香。

小叮嚀：

南瓜的種類很多，採用奶油南瓜其口感則較為上乘。

南瓜素油飯
南瓜素油飯

中國

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