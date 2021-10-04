零失敗 自製果醬＆抹醬

粉紅水蜜桃果醬

粉紅水蜜桃果醬

選用帶有顯目紅色外皮的水蜜桃，完成時會是帶有美麗粉色的果醬。

材料(約500毫升)：

水蜜桃400克、細砂糖180克、檸檬汁1/2顆。

作法：

1.在容器內加入大量的水，輕柔地淸洗水蜜桃並擦乾。

2.拿起水蜜桃使其底部朝向自己，將水果刀切入並側轉一下即可切半。剝皮後去籽，切成一口大小。果皮則放入茶包袋內。

3.將步驟2放入鍋內，加入細砂糖、檸檬汁攪拌均勻，靜置約30分鐘。

4.開始出水呈現濕潤狀態後，轉大火加熱，沸騰後調整為中火，熬煮時持續使用濾網去除浮沫。煮至稍稍開始出現濃稠狀後，將裝入茶包袋的果皮取出，繼續煮至適度的濃稠狀態即可熄火。

POINT

●將水蜜桃連皮整顆一起淸洗，切半後削皮。

●果皮不要丟棄，放入茶包袋內。藉由果皮的顏色讓果醬上色。

●在鍋內加入茶包袋，靜待水果釋放水分。

焦糖抹醬

焦糖抹醬

將細砂糖熬出帶有糖色的焦糖，甜中夾帶著一抹苦味，是一種讓人懷念的味道。

材料(約200毫升)：鮮奶油100毫升、細砂糖100克、水50毫升。

作法：

1.將冰過的鮮奶油回復成常溫。

2.在鍋內加入水和細砂糖，開中火加熱，煮至細砂糖上色。

3.鍋中的砂糖呈現焦糖的色澤後即可熄火，將步驟1分成3~4次加入鍋中攪拌(請小心鍋中上升的熱氣，調理時不要燙傷），再次打開中火加熱並持續攪拌。煮至開始呈現濃稠狀態時即可熄火。

POINT

●將水與細砂糖加入鍋中熬煮，持續攪拌鍋中的糖，漸漸地開始上色。

●變成稍濃的焦糖色澤時即可熄火。鮮奶油以繞圈的方式倒入鍋中。

●攪拌均勻鍋中的鮮奶油，再次開火加熱，煮至呈現濃稠狀態即可熄火。

檸檬蛋黃醬

檸檬蛋黃醬

利用雞蛋 所製作的蛋黃醬，與卡士達醬類似，通常被填入派或是塔皮的內餡。

材料(約300毫升)：蛋液2顆份、蛋黃2顆份、細砂糖150克、檸檬汁100毫升、檸檬皮（刨成細絲狀）2顆份、無鹽奶油80克。

作法：

1.在鍋內加入蛋液和蛋黃，加入細砂糖仔細攪拌。

2.將檸檬汁和檸檬皮加入鍋中，轉中火加熱，使用打蛋器或木匙等工具，一邊攪拌一邊熬煮。

3.為了不燒焦黏底，請記得加熱的同時要持續攪拌。煮至開始變成濃稠狀態後，加入奶油拌勻即可熄火。

POINT

●加入奶油可讓味道的層次更加鮮明。檸檬皮則是香味的關鍵所在。

●可以使用木匙或打蛋器攪拌。使用打蛋器的話，容易讓整體的質地變得滑順。

●檸檬請事先用溫水淸洗過再刨絲。

黑芝麻豆乳抹醬

黑芝麻豆乳抹醬

乍看之下無法知道是什麼口味的黑色抹醬，放入口中時芝麻的油脂與香氣擴散開來，馥郁的香氣讓人印象深刻。

材料(約250毫升)：黑芝麻醬20克、豆乳200毫升、鮮奶油200毫升、細砂糖100克。

作法：

1.在鍋內加入豆乳、鮮奶油、細砂

糖攪拌均勻，開中火加熱。沸騰後調整為小火熬煮約50分鐘。熬煮的同時請不時攪拌避免燒焦。

2.煮至開始變得濃稠時，加入黑芝麻醬拌勻。繼續熬煮約10分鐘，再次變稠後即可熄火。

POINT

●在鍋內倒入豆乳、鮮奶油和細砂糖。為了不燒焦黏底，請有耐心地一邊熬煮一邊翻攪。

●煮至開始變得濃稠時，加入黑芝麻醬。

●黑芝麻醬亦可用白芝麻醬替代，成品會是奶油色的抹醬。