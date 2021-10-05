素食蚵仔麵線

學生時代在台北逛公館夜市，蚵仔麵線和蘿蔔糕都是必吃的美食 ，古早傳統風味總是令人食指大動，回味無窮。Q彈柔軟的碗粿與蘿蔔糕系出同門，也是必嚐的道地小吃。不同之處，乃是碗粿有餡料 鋪陳於表面，且質地比蘿蔔糕Q彈柔軟。然而，其美味程度，則不相上下。如今身處異地，思念家鄉台灣 小吃，不妨自己動手吧！

古早味素食蚵仔麵線

材料：

胡蘿蔔、高麗菜、美生菜、蘑菇、海苔、地瓜粉、麵線、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.胡蘿蔔、高麗菜洗淨，蘑菇去外層薄膜洗淨，均切丁。海苔以剪刀剪成小塊，備用。

2.取一湯鍋煮沸水，汆燙麵線，稍做攪拌後，瀝乾水分備用。

3.碗中放入蘑菇、海苔、地瓜粉，並以黑胡椒和鹽調味，一邊倒入適量的水一邊拌勻，即是素食蚵仔。

4.炒鍋倒入適量的橄欖油，油熱後加入素食蚵仔，不時地翻動，使素食蚵仔能充分吸收麻油。加熱後蘑菇和海苔更緊密地結合，成為柔軟好吃的素食蚵仔。

5.另取湯鍋，倒入胡蘿蔔、高麗菜和水燉煮；高麗菜八分熟，加入美生菜，繼續烹煮。

6.菜餚都熟了，倒入麵線並充分拌勻，再加入素食蚵仔，上下翻動後，即可起鍋。

小叮嚀：

麵線的含鹽量相當高，經汆燙之後，仍然具有相當鹹味，因此搭配麵線的湯品，可以保持蔬菜原味無妨。

傳統蘿蔔糕

傳統蘿蔔糕

材料：

白蘿蔔、在來米粉、水。

調味料：

鹽、白胡椒、植物油。

作法：

1.白蘿蔔洗淨，去皮，切塊，再刨絲；在來米粉，以適量的水調勻，備用。

2.炒鍋倒入白蘿蔔、水一起拌炒。

3.白蘿蔔煮軟，加入鹽、白胡椒，攪拌均勻，再倒入在來米粉粉漿，充分拌勻，以免沾黏燒焦，攪拌至糨糊狀即可以鍋鏟鏟起，具黏性、不會掉落就可以熄火。

4.將粿巾浸濕，鋪於電鍋內鍋，再倒入糨糊狀的蘿蔔泥，以飯匙均勻壓平，以電鍋蒸煮。

5.電鍋斷電後再等待30分鐘，掀開鍋蓋，將粿巾托起，使蘿蔔糕倒扣於盤中，冷卻2～3小時之後，切塊，以植物油香煎，兩面金黃色，即是傳統美味的蘿蔔糕。

碗粿

碗粿

材料：

高麗菜乾、素肉末、在來米粉1杯、小麥澄粉2大匙、水4杯。

調味料：

橄欖油、麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油。

碗粿材料素肉末

作法：

1.高麗菜乾洗淨，浸泡6小時後瀝乾，切碎；素肉末洗淨，浸泡30分鐘；取湯鍋倒入適量的水，水煮滾後汆燙高麗菜乾、素肉末3～5分鐘，撈起瀝乾水分，備用。

2.炒鍋中倒入適量的橄欖油，置於爐火上，油熱，倒入汆燙過的高麗菜乾、素肉末，稍做攪拌，以麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油調味，快速拌炒，直到炒香入味，起鍋，即是高麗菜素肉燥，備用。

3.取不鏽鋼盆，放入在來米粉和小麥澄粉，稍做攪拌，再以1杯冷開水攪拌均勻，即是在來米粉漿，備用。

4.湯鍋倒入3杯水，置於爐火上，沸騰1分鐘後熄火。迅速將沸水沖入在來米粉漿中，並攪拌均勻，成為在來米糊。

5.取6個飯碗，均勻放入在來米糊，再鋪上高麗菜素肉燥，然後將6個飯碗放入蒸籠中，以大火烹煮20分鐘。

6.時間到，即可熄火，取出蒸熟的碗粿。

碗粿

自製海山醬

自製海山醬

材料：

味噌2大匙、地瓜粉適量、水1杯。

調味料：

韓式粗粒辣椒粉1茶匙、紅糖1大匙。

作法：

1.湯鍋加入味噌、韓式辣椒粉、紅糖、水，攪拌均勻，置於爐火上。

2.調料煮沸，加入以水調勻的地瓜粉，持續地攪拌。

3.煮至黏稠狀，再沸騰之後，即可熄火。

小叮嚀：

碗粿稍微放涼之後，定型程度較佳，切開碗粿，淋上自製海山醬，品嘗沾滿醬汁的碗粿，台灣小吃就是這麼美味好吃。