1道紅酒洋蔥 變出5料理

醃製洋蔥。（本報資料照片）

Sam Wang，本業是行銷顧問，但常不務正業，跨足創意設計、塔羅命理占卜、催眠心靈諮詢等。現以成為「身心靈生活達人」為目標邁進。對Sam來說，吃，是件重要的事。咫尺方寸的生活樂趣，就在廚房爐火、鍋碗瓢盆、魚肉蔬果間。

紅酒醃洋蔥

材料：

洋蔥3顆。

調味料：

紅酒1瓶、冰糖少許（視個人口味而定，可加可不加）

作法：

1.洋蔥外皮洗淨，再切除頭尾，去除外皮，切絲。

2.將切好的洋蔥絲放置於密封罐中。

3.將紅酒倒入密封罐，紅酒蓋過罐中的洋蔥絲即可；如喜歡甜口味者可以放入冰糖。約一周即可食用。

TIPS：

室溫可保存2年，但取用時須用乾淨的食器取用。

洋蔥紅酒飲

材料：紅酒洋蔥浸泡液50毫升。

作法：以乾淨勺子舀起浸泡洋蔥的紅酒，置於杯中飲用。對女性乾眼症頗有幫助。

洋蔥海鮮沙拉

洋蔥海鮮沙拉。（本報資料照片）

材料：

紅酒洋蔥1杯、蝦仁300克、鯛魚肉1片、花枝1隻。

調味料：

粗黑胡椒粒1匙、紅酒醋2大匙、橄欖油1大匙、鹽1/2匙

作法：

1.將鯛魚肉、花枝切成條狀。

2.準備一鍋水，撒鹽煮開，處理好的海鮮汆燙；海鮮燙熟後即可撈起，過冰增加口感。

3.準備一個附蓋的瓶子，倒入紅酒醋和橄欖油，用力上下搖晃，使其乳化。

4.將準備好的海鮮、紅酒洋蔥擺盤，撒上黑胡椒粒，淋上乳化過的紅酒醋即可。

洋蔥牡蠣煎蛋

洋蔥牡蠣煎蛋。（本報資料照片）

材料：

紅酒洋蔥1杯、牡蠣300克、蛋4顆、蔥。

調味料：

沙拉油1大匙。

作法：

1.洋蔥切碎，蛋打散備用。

2.將所有材料攪拌混合。

3.熱鍋熱油，將混合好的材料放入熱油鍋中，煎至兩面金黃。

4.起鍋，完成。

洋蔥鮭魚

洋蔥鮭魚。（本報資料照片）

材料：

紅酒洋蔥1杯、鮭魚片300克。

調味料：

粗黑胡椒粒1匙、檸檬1/4片。

作法：

1.熱鍋，無須放油，直接將鮭魚片表皮朝下放入鍋中；表皮煎熟即可起鍋。

2.利用煎鮭魚逼出的魚油，炒紅酒洋蔥，炒熱即可起鍋。

3.將洋蔥置於鮭魚片上，撒上黑胡椒，淋上檸檬汁，完成。

洋蔥豬里肌排

洋蔥豬里肌排。（本報資料照片）

材料：

紅酒洋蔥1杯、豬里肌排300克、迷迭香1枝。

調味料：

粗黑胡椒粒1匙、橄欖油1大匙、鹽1/2匙

作法：

1.將豬里肌排以紅酒洋蔥和迷迭香醃兩小時。

2.熱鍋熱油，放入醃製好的豬里肌排。

3.待豬里肌排金黃熟透，即可起鍋裝飾裝盤。

洋蔥怎麼挑

1.乾燥、鱗球緊密結實。

2.表面看來有光澤、無發芽及根鬚或蟲害者。

3.用手握，有彈性、體積小且外型渾圓、重量重的較優。

洋蔥的保存法

1.放在陰涼、通風的地方即可，不需放入冰箱冷藏。

2.避免陽光直射，保持乾燥，可存放約1個月左右。

3.已經切過的洋蔥，就得先放入保鮮袋裡，再入冰箱冷藏。

怎麼去除辛辣味

1.將剝好的洋蔥，先入冰箱冷藏，料理時再切，且注意風向、眼睛不要離洋蔥太近，或用電風扇吹，也可達空氣循環、去辛辣的效果。

2.洋蔥去掉外皮，切絲或切塊後，可先以冰開水浸泡成透明狀，就可輕鬆去除辛辣味；或將切好的洋蔥，用沙拉油稍微搓揉一下，也有去辛辣的效果。