防骨鬆趁早 吃出好骨力

煎鮭魚佐莎莎醬墨西哥薄餅

「林醫師的養生醫學文章與料理食譜 ，應該只有銀髮族才會買單，年輕人根本不吃這一套！」有位資深助理曾語重心長的跟我提起。

「這也難怪！」我心想，自己就讀醫學院時，每日以碳酸及含糖飲料作為飲水來源，隨心所欲的吃喝，渾然不知養生、三高為何物。這就是青春無敵啊！

事實上，骨質大約在30歲達到高峰，之後逐漸走下坡。預防骨質疏鬆症從年輕就要開始，最簡單的方式就是從飲食中補足所需營養。

煎鮭魚佐莎莎醬墨西哥 薄餅

材料（2人份）：

鮭魚2片、全麥麵粉100克、鴻喜菇200克、羽衣甘藍200克。

莎莎醬：

牛番茄2顆、紫洋蔥1/2粒、蒜頭4粒（切末）、香菜1把50克、檸檬汁1/2顆（壓成汁）、鹽、黑胡椒適量。

墨西哥薄餅：

全麥麵粉200克、鹽適量、橄欖油2大匙、溫水100毫升、黑芝麻2大匙、蛋黃1粒。

作法：

1.莎莎醬：紫洋蔥、番茄、香菜皆切丁放入碗內，加蒜末、檸檬汁、鹽與黑胡椒拌勻且調整味道。

2.墨西哥薄餅：100克全麥麵粉過篩，加入適量鹽、一大匙橄欖油及50毫升溫水，攪拌後將麵團揉至光滑，置放半小時以上。麵團均分為3等份並滾成比手掌略大的圓形。不沾鍋開小火，高溫後放入麵團，煎到兩面成金黃色。（另100克麵粉與蛋黃作法相同）

3.鮭魚去刺並以鹽與黑胡椒調味，接著放入全麥麵粉裡平均沾裹。平底鍋開小火，放少許油即可放入鮭魚塊，煎到兩面金黃。接著利用剩下的油炒熟鴻喜菇。

4.薄餅舖上羽衣甘藍、莎莎醬、鮭魚塊及鴻喜菇，完成擺盤。

和風雞蛋豆腐煲珍菇燴飯

和風雞蛋 豆腐煲珍菇燴飯

材料（4～5人份）：

板豆腐400克、豬腰內絞肉300克、雞蛋2粒、乾香菇25克、黑木耳100克、金針菇100克、糯米椒250克、太白粉4小匙、糙米飯4碗。

昆布和風醬汁：

昆布25公分2片、清酒8大匙、糖1小匙、味醂8大匙、低鈉醬油4大匙、鹽1/2小匙。

作法：

1.板豆腐切塊、泡溫水去除豆腥；雞蛋打勻並加適量鹽及白胡椒。

2.乾香菇、黑木耳切絲、金針菇對半切、糯米椒斜切成段。

3.昆布和風醬汁：昆布加水500毫升以電鍋烹煮（或在冰箱靜置至隔夜），取出昆布並切絲。將昆布水與上述調味料混合均勻即成。

4.板豆腐煎至兩面金黃，加入蛋液包裹豆腐外衣，稍熟後取出。

5.平底鍋加入兩匙橄欖油，依序加入香菇、豬絞肉炒熟，再加入黑木耳、金針菇炒到香味四溢。接著放入昆布、和風醬汁並放入作法2的板豆腐煮一下，最後加入糯米椒稍微拌炒即可先熄火。

6.倒入太白粉，確認平均散開即可熄火，淋在糙米飯上就可上桌。

莓果南瓜卡士達焗烤布丁

莓果南瓜卡士達焗烤布丁

材料（3人份）：

蛋黃3個、玉米粉或低筋麵粉30克、無乳糖鮮乳300毫升、無糖希臘式優格100克、檸檬皮少許、南瓜200克、蔓越莓80克、藍莓80克、奇異果莓200克。

作法：

1.無乳糖鮮乳、無糖希臘式優格先溫熱，南瓜蒸熟並壓成泥。

2.蛋黃放在碗裡（可加砂糖，但本食譜不放），接著放入玉米粉攪拌均勻。

3.將溫熱的牛奶及優格倒入蛋黃裡並攪拌均勻。

4.將作法2的蛋黃牛奶倒回鍋中，以小火加熱。一邊攪拌一邊加熱，凝固後即熄火。（若有結塊即移出，並迅速攪拌。）

5.加入南瓜及檸檬皮混合攪拌且裝盤，接著以莓果及薄荷葉裝飾擺盤，並移至烤箱內以小火稍烤即成。（或以噴槍微烤至金黃）