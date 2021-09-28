我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

配角也能當主角 香菜料理3道

smarthousewife
香菜炒粉絲
香菜炒粉絲

香菜含有維生素B1、B2、C、胡蘿蔔素，以及豐富的礦物質，是營養價值頗高的蔬菜。在本草綱目提及，香菜內通心脾，外達四肢，能避一切不正之氣。可見香菜乃是充滿正能量的蔬菜。

而現代醫學，更視香菜為重金屬的解毒劑。小小的香菜，向來被當作菜肴中的配角，憑著以上列出的「傲人履歷」，應該可以扶正喔！

香菜炒粉絲

材料：香菜、胡蘿蔔、粉絲、水。

調味料：橄欖油、醬油。

作法：

1.香菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；粉絲洗淨，以冷水浸泡30分鐘後瀝乾，切小段備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油燒熱後放入胡蘿蔔拌炒均勻，倒入1杯水後蓋上鍋蓋燜一會兒。

3.胡蘿蔔八分熟，倒入粉絲，以醬油調味，充分攪拌，繼續翻炒。

4.起鍋前1分鐘，加入香菜拌炒，菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤上菜。

香菜燉凍豆腐
香菜燉凍豆腐

香菜燉凍豆腐

材料：香菜、凍豆腐、水。

調味料：八角、醬油。

作法：

1.豆腐放入冷凍庫，24～48小時後再取出解凍，即是自製的凍豆腐；將凍豆腐切四大塊；香菜洗淨，切兩段，備用。

2.取一砂鍋或康寧鍋，先放入香菜，再將四塊凍豆腐分開，擺於香菜之上，接著倒入一碗水，並加入適量的八角和醬油，蓋上鍋蓋。

3.置於爐子上，開中小火燉煮15分鐘。

4.燉煮過程，八角和醬油的香味四溢，時間到即可熄火上桌。

香菜炒豆乾
香菜炒豆乾

香菜炒豆乾

材料：香菜、冷凍玉米粒、豆乾、水。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.香菜洗淨，切小段；冷凍玉米粒，置於室溫；豆乾洗淨切丁，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油加熱1分鐘，續放豆乾拌炒，適時加少許的水。

3.接著倒入香菜和玉米粒，以鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續快速拌炒。

4.菜肴熟且入味，即可熄火起鍋。

蔬菜

上一則

影／她曝「奶油山」煎牛排密技 網：光看動脈就快堵塞

下一則

高營養！五色蔬菜鮪魚蓋飯

延伸閱讀

公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓

公司中秋禮品送這個 員工收到傻眼：連月餅也不能團圓
蔬食拌麵健康吃 活力跟著來

蔬食拌麵健康吃 活力跟著來
用自家滋味 重現餐廳名菜

用自家滋味 重現餐廳名菜
紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

紐西蘭部長視訊受訪 兒子揮巨根胡蘿蔔亂入

熱門新聞

吃烤肉常被店員詢問是否更換烤網。(本報資料照片)

吃燒烤狂被問「要不要換烤網？」 他曝背後2大暗示

2021-09-21 02:23
紅梅百花鮮菇

5道鮮菇料理 一學就會

2021-09-23 02:00
蘇式鮮肉月餅

蘇式鮮肉月餅

2021-09-21 02:00
女曝餐廳留一手的「煎牛排密技」。（影片截圖）

影／她曝「奶油山」煎牛排密技 網：光看動脈就快堵塞

2021-09-27 03:37
煎鮭魚佐莎莎醬墨西哥薄餅

防骨鬆趁早 吃出好骨力

2021-09-27 02:00
三合一肉醬

三合一肉醬

2021-09-26 02:10

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了