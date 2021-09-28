配角也能當主角 香菜料理3道

香菜炒粉絲

香菜含有維生素B1、B2、C、胡蘿蔔素，以及豐富的礦物質，是營養價值頗高的蔬菜 。在本草綱目提及，香菜內通心脾，外達四肢，能避一切不正之氣。可見香菜乃是充滿正能量的蔬菜。

而現代醫學，更視香菜為重金屬的解毒劑。小小的香菜，向來被當作菜肴中的配角，憑著以上列出的「傲人履歷」，應該可以扶正喔！

香菜炒粉絲

材料：香菜、胡蘿蔔、粉絲、水。

調味料：橄欖油、醬油。

作法：

1.香菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切小塊；粉絲洗淨，以冷水浸泡30分鐘後瀝乾，切小段備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油燒熱後放入胡蘿蔔拌炒均勻，倒入1杯水後蓋上鍋蓋燜一會兒。

3.胡蘿蔔八分熟，倒入粉絲，以醬油調味，充分攪拌，繼續翻炒。

4.起鍋前1分鐘，加入香菜拌炒，菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤上菜。

香菜燉凍豆腐

香菜燉凍豆腐

材料：香菜、凍豆腐、水。

調味料：八角、醬油。

作法：

1.豆腐放入冷凍庫，24～48小時後再取出解凍，即是自製的凍豆腐；將凍豆腐切四大塊；香菜洗淨，切兩段，備用。

2.取一砂鍋或康寧鍋，先放入香菜，再將四塊凍豆腐分開，擺於香菜之上，接著倒入一碗水，並加入適量的八角和醬油，蓋上鍋蓋。

3.置於爐子上，開中小火燉煮15分鐘。

4.燉煮過程，八角和醬油的香味四溢，時間到即可熄火上桌。

香菜炒豆乾

香菜炒豆乾

材料：香菜、冷凍玉米粒、豆乾、水。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.香菜洗淨，切小段；冷凍玉米粒，置於室溫；豆乾洗淨切丁，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油加熱1分鐘，續放豆乾拌炒，適時加少許的水。

3.接著倒入香菜和玉米粒，以鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻，繼續快速拌炒。

4.菜肴熟且入味，即可熄火起鍋。