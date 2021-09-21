蘇式鮮肉月餅

蘇式鮮肉月餅是江、浙、滬一帶的中秋特色月餅。外皮酥鬆香脆，內餡鮮嫩不膩，又潛伏著幾分韌勁，豐腴的肉汁漫漫浸透其間，層次感渾然一體。月餅剛烤好出爐時，誘人的香氣撲鼻而來，咬上一口要小心翼翼地用手托著，生怕這酥皮撒落一地。每逢佳節倍思親，月餅是凝聚親情的象徵，分享這款暖心的鮮肉月餅，共度中秋佳節。

材料（8顆份）：

A.水油皮麵糰：普通麵粉150克、豬油60克、細砂糖25克、水42克。

B.油酥麵糰：普通麵粉100克、豬油50克。

C.鮮肉餡料 ：豬絞肉200克、生抽1湯勺、老抽1湯勺、料酒1/2湯勺、鹽3克、糖、薑末和香油少許。

蘇式鮮肉月餅材料

作法：

1.將材料C全部放入碗內攪拌，直到肉餡出現黏性，平均分成8份，放入冰箱冷藏備用。

2.把水油皮材料混合，揉成光滑的麵糰，蓋上保鮮膜靜置30分鐘。

3.混合油酥皮材料揉成麵糰，蓋上保鮮膜，放入冰箱冷藏30分鐘。

4.將水油皮麵糰和油酥麵糰搓成長圓條狀，各分成8份，搓圓。

水油皮麵糰壓扁擀開，包1份油酥麵糰，收口捏緊成圓形。

5.水油皮麵糰壓扁擀開，包1份油酥麵糰，收口捏緊成圓形；包好的麵糰擀成橢圓形後向內捲起，重複擀兩次做成月餅皮胚。完成8個月餅皮胚後，蓋上保鮮膜醒置15分鐘。

包好的麵糰擀成橢圓形後向內捲起，重複擀兩次做成月餅皮胚。

6.把醒置好的月餅皮胚，兩頭朝中間折起，捏合折起碰合處，用擀麵杖擀成圓麵皮。把冷藏後的鮮肉餡包入餅皮，仔細捏緊收口，防止肉汁洩漏。將月餅收口朝下放烤盤，用手輕輕壓扁。

把醒置好的月餅皮胚，兩頭朝中間折起，捏合折起碰合處，用擀麵杖擀成圓麵皮。 鮮肉餡包進餅皮，捏緊收口，即可放入烤箱。

7.烤箱預熱350℉後，將月餅放入烤25分鐘；月餅翻面再烤15分鐘，香噴噴的鮮肉月餅就可出爐。

蘇式鮮肉月餅

小叮嚀：

1. 如果沒有豬油，也可用奶油或植物油代替。但是豬油的口感最佳，起酥效果也最佳。

2. 冷卻後的鮮肉月餅放入烤箱，用375℉烤5分鐘，就像新鮮出爐的一樣酥脆好吃。