我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

美味串燒3式 居家度中秋

許怡靜
義大利燻火腿起司串
義大利燻火腿起司串

疫情又起，適逢中秋佳節來臨，餐廳內用擔心人潮群聚，不如在家享用簡單又美味的牛肉蔬菜捲和海鹽迷迭香烤蝦，再搭配義大利燻火腿起司串，佐以月餅、醇茶，一樣是賞月好滋味！

義大利燻火腿起司串

材料：

義大利燻火腿（Prosciutto)、小番茄（Cherry tomatoes)、起士球（Mozzarella cheese balls ）、羅勒（Basil)。

調味料：

適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。

作法：

1.將上述材料串起。

2.中火將上述調味料在鍋中加熱，直至黏稠，澆在火腿起司串上，即可擺盤食用。

適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。

小叮嚀：

這道義大利燻火腿起司串，口感豐富多重，尤其起司球令人驚艶，非常值得一試！

五彩繽紛的牛肉蔬菜捲
五彩繽紛的牛肉蔬菜捲

五彩繽紛的牛肉蔬菜捲

材料：

牛肉片、小黃瓜、青椒、黃椒、紅椒、洋蔥、青蔥、杏鮑菇。

調味料：燒烤醬。

牛肉蔬菜捲材料
牛肉蔬菜捲材料
牛肉蔬菜捲材料
牛肉蔬菜捲材料

作法：

1.烤箱預熱華氏395度。

2.所有蔬菜洗淨切條，杏鮑菇先用滾水燙熟。

3.蔬菜和牛肉捲在一起，再刷上燒烤醬後送入烤箱，大約10～15分鐘（中間可以翻面一次）。

4.取出後擺盤，撒上白芝麻。即可食用。

小叮嚀：

1.所有蔬菜素材都可嘗試，如玉米筍、金針菇……等等。

2.牛肉片也可單獨刷醬捲起，待出爐後，再用萵苣、青菜包起來食用。

海鹽迷迭香烤蝦
海鹽迷迭香烤蝦

海鹽迷迭香烤蝦

材料：

鮮蝦1盒、蒜頭3瓣、迷迭香一把（Rosemary)。

調味料：

適量海鹽、黑胡椒。

作法：

1.鮮蝦洗淨，剪鬚去沙腸放在烤盤。

2.加入海鹽、蒜末、黑胡椒和迷迭香。

3.烤箱預熱395℉，烘烤大約10～12分鐘，即可取出食用。

蔬菜 義大利 疫情

上一則

減肥時吃這3類食物更易發胖 燴飯類熱量超高

下一則

南瓜棉花糖夾心月餅

延伸閱讀

芝城看板：「中秋在太古 」嘉年華 18日登場

芝城看板：「中秋在太古 」嘉年華 18日登場
按摩椅專門店 大特價中秋舞月光 現場推出

按摩椅專門店 大特價中秋舞月光 現場推出
中心健保設展位 贊助中秋舞月光園遊會

中心健保設展位 贊助中秋舞月光園遊會
周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

周末中秋舞月光園遊會 勁歌熱舞有吃有逛

熱門新聞

燴飯類食物，熱量很高。圖／摘自Pelexs

減肥時吃這3類食物更易發胖 燴飯類熱量超高

2021-09-18 13:29
洗米能去除米粒含有的雜質，但若清洗方式不當，將使營養隨之流失。（示意圖／ingimage）

洗米狂搓才乾淨？專家籲掌握3原則：洗錯營養全流失

2021-09-15 01:13
中秋月餅中，蛋黃酥受到許多民眾喜愛。(報系資料圖)

想吃熱熱的蛋黃酥？ 消防員籲「別微波」：小心爆炸

2021-09-16 15:36
月餅種類多元，其中以廣式月餅的熱量最高。圖／報系資料照

中秋近...廣式月餅熱量最高 走2.5小時才能消耗卡路里

2021-09-13 19:19
韭菜盒子一口咬下滿嘴生香，冷掉也好吃。

回憶的味道 中式麵點大集合

2021-09-09 03:28
日清慶祝五十周年推出「泡麵汽水」。左起分別為日清泡麵、日清海鮮泡麵、日清咖哩泡麵與日清辣番茄泡麵口味。圖擷自twitter

這4種口味「泡麵汽水」 附註「請抱有覺悟的勇者嘗試」

2021-09-13 16:27

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點