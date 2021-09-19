美味串燒3式 居家度中秋
疫情又起，適逢中秋佳節來臨，餐廳內用擔心人潮群聚，不如在家享用簡單又美味的牛肉蔬菜捲和海鹽迷迭香烤蝦，再搭配義大利燻火腿起司串，佐以月餅、醇茶，一樣是賞月好滋味！
義大利燻火腿起司串
材料：
義大利燻火腿（Prosciutto)、小番茄（Cherry tomatoes)、起士球（Mozzarella cheese balls ）、羅勒（Basil)。
調味料：
適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。
作法：
1.將上述材料串起。
2.中火將上述調味料在鍋中加熱，直至黏稠，澆在火腿起司串上，即可擺盤食用。
適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。
小叮嚀：
這道義大利燻火腿起司串，口感豐富多重，尤其起司球令人驚艶，非常值得一試！
五彩繽紛的牛肉蔬菜捲
材料：
牛肉片、小黃瓜、青椒、黃椒、紅椒、洋蔥、青蔥、杏鮑菇。
調味料：燒烤醬。
作法：
1.烤箱預熱華氏395度。
2.所有蔬菜洗淨切條，杏鮑菇先用滾水燙熟。
3.蔬菜和牛肉捲在一起，再刷上燒烤醬後送入烤箱，大約10～15分鐘（中間可以翻面一次）。
4.取出後擺盤，撒上白芝麻。即可食用。
小叮嚀：
1.所有蔬菜素材都可嘗試，如玉米筍、金針菇……等等。
2.牛肉片也可單獨刷醬捲起，待出爐後，再用萵苣、青菜包起來食用。
海鹽迷迭香烤蝦
材料：
鮮蝦1盒、蒜頭3瓣、迷迭香一把（Rosemary)。
調味料：
適量海鹽、黑胡椒。
作法：
1.鮮蝦洗淨，剪鬚去沙腸放在烤盤。
2.加入海鹽、蒜末、黑胡椒和迷迭香。
3.烤箱預熱395℉，烘烤大約10～12分鐘，即可取出食用。
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