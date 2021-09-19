美味串燒3式 居家度中秋

義大利燻火腿起司串

疫情 又起，適逢中秋佳節來臨，餐廳內用擔心人潮群聚，不如在家享用簡單又美味的牛肉蔬菜 捲和海鹽迷迭香烤蝦，再搭配義大利 燻火腿起司串，佐以月餅、醇茶，一樣是賞月好滋味！

義大利燻火腿起司串

材料：

義大利燻火腿（Prosciutto)、小番茄（Cherry tomatoes)、起士球（Mozzarella cheese balls ）、羅勒（Basil)。

調味料：

適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。

作法：

1.將上述材料串起。

2.中火將上述調味料在鍋中加熱，直至黏稠，澆在火腿起司串上，即可擺盤食用。

適量紅酒醋（Balsamic vinegar)、糖(Brown sugar) 、芥末醬（Mustard)。

小叮嚀：

這道義大利燻火腿起司串，口感豐富多重，尤其起司球令人驚艶，非常值得一試！

五彩繽紛的牛肉蔬菜捲

五彩繽紛的牛肉蔬菜捲

材料：

牛肉片、小黃瓜、青椒、黃椒、紅椒、洋蔥、青蔥、杏鮑菇。

調味料：燒烤醬。

牛肉蔬菜捲材料 牛肉蔬菜捲材料

作法：

1.烤箱預熱華氏395度。

2.所有蔬菜洗淨切條，杏鮑菇先用滾水燙熟。

3.蔬菜和牛肉捲在一起，再刷上燒烤醬後送入烤箱，大約10～15分鐘（中間可以翻面一次）。

4.取出後擺盤，撒上白芝麻。即可食用。

小叮嚀：

1.所有蔬菜素材都可嘗試，如玉米筍、金針菇……等等。

2.牛肉片也可單獨刷醬捲起，待出爐後，再用萵苣、青菜包起來食用。

海鹽迷迭香烤蝦

海鹽迷迭香烤蝦

材料：

鮮蝦1盒、蒜頭3瓣、迷迭香一把（Rosemary)。

調味料：

適量海鹽、黑胡椒。

作法：

1.鮮蝦洗淨，剪鬚去沙腸放在烤盤。

2.加入海鹽、蒜末、黑胡椒和迷迭香。

3.烤箱預熱395℉，烘烤大約10～12分鐘，即可取出食用。