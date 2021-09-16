甜蜜入心 手作療癒甜點

薑汁奶茶瑪芬。（本報資料照片）

今日達人詹淇淇

閃耀的甜點新教主，憑著從小對甜點與烘焙的滿滿熱情，從生活中不斷尋找靈感。目前是人氣部落客，超過200萬瀏覽人次；曾自創品牌「花與愛蜜蜂」六角系列蛋糕設計；應邀在電視台擔任烘焙達人。出版「超簡單淇淇的甜蜜烘焙廚房」三步驟做點心，介紹零失敗的作法和受歡迎的簡單甜點。

薑汁奶茶瑪芬

材料：

牛奶 60克、紅茶包1包、無鹽奶油65克、細砂糖75克、全蛋1個、生薑汁1大匙、低筋麵粉130克、泡打粉1小匙。

作法：

1.牛奶與紅茶包放小碗中，微波加熱約40秒讓茶色滲出，取出茶包待涼備用。

2.室溫軟化的無鹽奶油加糖打至鬆發，分次加入全蛋液、薑汁與紅茶牛奶拌勻，再混入低筋麵粉與泡打粉，以刮刀輕輕混合。

3.倒入紙杯模中約8分滿，以356℉烤約20分鐘。

摩卡蔓越莓蛋塔。（本報資料照片）

摩卡蔓越莓蛋塔

材料：

蛋1個、砂糖40克、牛奶85克、鮮奶油100克、可可粉1小匙、即溶咖啡 粉1小匙、市售蛋塔皮3~4個、蔓越莓乾適量。

作法：

1.蛋、砂糖、可可粉、咖啡粉、牛奶、鮮奶油依序混合拌勻成布丁液。

2.將布丁液過篩兩次，濾除雜質，倒入蛋塔皮中，撒上少許蔓越莓乾，以374℉烤約20~25分鐘。

小叮嚀：

1.現成蛋塔皮可至烘焙材料行買到，有一般餅乾式塔皮與葡式蛋塔皮2種，風味各有特色。

2.布丁務必過篩，口感才會細緻。

櫻桃熔岩巧克力。（本報資料照片）

櫻桃熔岩巧克力

材料：

巧克力140克、無鹽奶油60克、蛋2顆、砂糖20克、低筋麵粉20克、黑櫻桃（罐頭）適量。

作法：

1.巧克力與奶油隔水加熱至融化。

2.拌入蛋、砂糖與低筋麵粉，以打蛋器混合均勻，加入適量黑櫻桃。

3.倒進紙杯中，以356℉烤7~8分鐘，表面稍有膨脹即可。

小叮嚀：

1.表面有點膨脹就要馬上取出，若烤過頭，中間就沒有流動的巧克力了。

2.用帶有苦味的「苦甜巧克力」或較甜的「牛奶巧克力」，都各有風味。

玫瑰杏仁酥餅。（本報資料照片）

玫瑰杏仁酥餅

材料：無鹽奶油100克、細砂糖50克、全蛋45克、低筋麵粉150克、泡打粉1/4小匙、食用玫瑰花瓣2大匙、碎杏仁果60克

作法：

1.室溫軟化的無鹽奶油加糖打至鬆發，顏色稍變白，分次加入全蛋液拌勻。

2.加入低筋麵粉、泡打粉，以刮刀輕輕拌成無粉粒的麵糊，再混入玫瑰花瓣與碎杏仁果，輕拌幾下。

3.取適量麵糊（約一湯匙）分別排在烤盤上，稍微壓扁，以356℉烤約15~20分鐘，顏色金黃即可。

焦糖蘋果蛋糕。（本報資料照片）

焦糖蘋果 蛋糕

焦糖蘋果材料：

砂糖50克、水2小匙、中型蘋果1個焦糖蘋果蛋糕：無鹽奶油110克、糖粉100克、全蛋2個、低筋麵粉120克 、泡打粉1/2小匙、牛奶30克、堅果適量。

焦糖蘋果作法：

1.蘋果削皮去芯，切丁狀備用。

2.在小鍋中放入砂糖與2小匙水，混合均勻後用小火煮至顏色變黃，搖動鍋子讓焦色均勻。（注意：煮糖時，不可以筷子攪拌，出現焦色後也不宜煮太久）

3.加蘋果丁攪拌，煮至蘋果出水並均勻上色，熄火待冷卻。

焦糖蘋果蛋糕作法：

1.室溫軟化的奶油加糖打至鬆發、變白，分次加入蛋液均勻攪拌。

2.加入過篩的麵粉與泡打粉，用橡皮刮刀稍拌後，加入牛奶與冷卻的焦糖蘋果混合，以刮刀輕輕拌成無粉粒的麵糊。

3.將麵糊倒入長條模，撒上少許堅果，以356℉烤約40~45分鐘，竹籤穿刺不沾黏即可。