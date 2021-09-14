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蔬食拌麵健康吃 活力跟著來

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羽衣甘藍拌麵
羽衣甘藍拌麵

蔬食拌麵，養生又美味，健康活力跟著來。羽衣甘藍，可以保護眼睛健康，增強免疫力，預防骨質疏鬆、消除便秘、抗老化。紫色高麗菜含有花青素，則可預防眼疾，還能抗氧化常保青春。蒲公英能解毒清熱，有降血糖、保護視力、肝臟與抗癌之功效。

羽衣甘藍拌麵

材料：冷凍羽衣甘藍、胡蘿蔔、白蘿蔔、義大利麵條、水。

調味料：茶油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.冷凍羽衣甘藍置於室溫退冰；胡蘿蔔、白蘿蔔洗淨去皮，切小塊備用。

2.煮一鍋滾水，放入義大利麵條，不停地攪拌勿使沾黏，待麵條煮熟，撈起瀝乾水分，備用。

3.炒鍋中加水，先炒白蘿蔔、胡蘿蔔，續放羽衣甘藍菜，並以茶油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分拌炒。

4.炒至菜肴都熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵條，將菜肴湯汁和麵條拌勻，即可熄火起鍋。

小叮嚀：

新鮮羽衣甘藍買回來後，將葉子和葉柄洗淨，切小塊，葉柄先汆燙3分鐘，再放菜葉汆燙，撈起瀝乾。放入冷凍庫保存，之後需要時拿出退冰就可用。

紫色高麗菜拌麵

紫色高麗菜拌麵
紫色高麗菜拌麵

材料：紫色高麗菜、胡蘿蔔、青椒、義大利麵條、水。

調味料：麻油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.紫色高麗菜洗淨後切細，胡蘿蔔去皮，青椒對半切去籽，均切小塊備用。

2.煮義大利麵，麵條熟後撈起瀝乾，備用。

3.炒鍋放紫色高麗菜、胡蘿蔔和水，拌煮至紫色高麗菜七分熟，續放青椒，並以麻油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分拌勻，續煮3-5分鐘。

4.菜肴都熟且入味，倒入義大利麵，拌炒均勻後即可。

蒲公英拌麵

蒲公英拌麵
蒲公英拌麵

材料：蒲公英、胡蘿蔔、大白菜、豆乾、義大利麵條、水。

調味料：茶油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.蒲公英、胡蘿蔔、大白菜、豆乾洗淨，切小塊備用。

2.煮義大利麵，記得攪拌勿使沾黏，煮熟後撈起瀝乾備用。

3.先炒大白菜、胡蘿蔔，大白菜煮至八分熟，加入蒲公英、豆乾，並以茶油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分拌勻，繼續煮至入味。最後倒入事先煮好的麵條即可。

義大利 血糖 免疫力

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