回憶的味道 中式麵點大集合

韭菜盒子一口咬下滿嘴生香，冷掉也好吃。

學生時期打工結束後常買蔥油餅與生煎包當消夜，在租來的破舊小雅房緩緩填飽肚子，是窮學生的幸福時光。我也喜歡包餡的中式點心，韭菜盒子和蘿蔔絲餅就是作法簡單口味獨特的麵食。

芝麻燒餅也是多變的中式麵點，記得小時候燒餅只有用來夾油條，現在變化更多了，可夾鹹香的蔥花炒蛋，也可夾西式的煎培根，或是將豬肉絲用醬油、酒、糖、豆瓣醬醃一下煮成京醬肉絲，和蔥絲夾入燒餅內，也超級對味。

韭菜盒子

材料：

韭菜、蔥、粉絲、蝦皮、蛋、豆乾、絞肉（選用）、鹽、醬油、胡椒粉、麻油、鹽、糖、米酒、中筋麵粉、水適量、油少許、甜辣醬（選用）。

作法：

1.製作餡料 ：先將韭菜和蔥洗淨切小丁，粉絲用水泡軟剪小段，蝦皮泡一下水擰乾。蛋打散加點鹽炒碎，豆乾切丁，加入醬油、胡椒粉、麻油、鹽、糖、米酒攪拌均勻即為餡料，絞肉可視個人喜好加或不加。

2.中筋麵粉加入大約176℉的熱水慢慢揉成糰，蓋上保鮮膜讓麵糰醒一下。

3.大約半小時後把麵糰分成小段，擀薄擀圓，取一些餡料放中間上下合起來，邊緣壓平黏緊，再用叉子壓出紋路。

4.平底鍋抹薄油，把韭菜盒子用中小火煎到兩面金黃即可，吃時可沾甜辣醬。

蘿蔔絲餅

剛煎好的蘿蔔絲餅，入口有鮮美的湯汁。

材料：

蘿蔔、鹽、中筋麵粉、水、蔥末、蝦皮、絞肉（口味清淡者可不加）、油蔥酥、醬油、糖、白胡椒粉、麻油、油少許、芝麻少許。

作法：

1.先將蘿蔔去皮，用刨刀刨粗絲，留一部分切小丁，用鹽抓一下讓蘿蔔絲出水。中筋麵粉加入熱水慢慢揉成糰，蓋上保鮮膜讓麵糰醒一下。

2.蘿蔔絲用水漂洗一下，擠出水分，跟蔥末、蝦皮（泡一下水）、絞肉、油蔥酥和醬油、糖、白胡椒粉、麻油攪拌均勻。

3.麵糰切成小塊，擀成外圈薄內圈稍厚的餅皮，取一些餡料放中間，慢慢往上捲起收口黏緊成圓餅狀。

鍋中放少許油，用中小火把蘿蔔絲餅煎兩面金黃即可，也可在餅皮上沾一點芝麻再煎。

小叮嚀：

因為蘿蔔絲已經先用鹽醃過了，所以製作餡料時，醬油不要加太多

古早味芝麻燒餅

夾入自己喜歡的餡料的燒餅，營養美味。

材料（4份）：

中筋麵粉100克、沙拉油8克、鹽少許、熱水約50克、冷水10克。

油酥材料：

沙拉油18克、低筋麵粉30克。

作法：

1.先桿麵皮，將中筋麵粉、沙拉油中筋麵粉100公克、沙拉油8公克、鹽少許放入盆中，先倒入滾燙的熱水約50公克攪拌，再倒入10公克冷水慢揉成糰，蓋上保鮮膜醒麵約一小時。

2.醒麵同時製作油酥，這是燒餅外酥內軟的關鍵。沙拉油18公克放入鍋中燒熱，再放入低筋麵粉30公克，以中小火炒到呈金黃色即可，取出放涼備用。

3.醒發好的麵皮置於桌上，用擀麵棍擀成長方形，將油酥均勻地抹在麵皮上，由下往上慢慢捲起，再均切為四個小麵糰，麵糰頭尾捏合避免油酥溢出。

4.麵糰搓成圓餅後往上下擀長，將上下端往內折，再重複擀一次、折一次。表面刷一層水，沾滿芝麻再擀平，入烤箱以上下火374℉烤約12分鐘，中間翻面一次即成。

5.烤好的燒餅用食物剪從邊緣剪開，就可以夾入自己喜歡的餡料。

炸蛋蔥油餅

炸蛋蔥油餅刷上自調辣醬，摺起來吃特別美味。

材料：中筋麵粉、鹽跟糖少許、蔥、白胡椒粉、油。

醬料：醬油膏、糖、蒜末、辣椒末。

作法：

1.中筋麵粉加少許鹽跟糖，續加溫水攪拌揉成糰，蓋保鮮膜醒發一小時。等待同時把蔥洗淨切末，加入少許鹽、白胡椒粉、油拌勻備用。

2.麵糰醒發後揉勻，桌上抹少許油把麵糰分成幾個小段，每小段擀圓，包入一匙蔥花，收口捏緊，靜置10分鐘。

3.把麵糰擀平，入油鍋兩面炸黃後取出，蛋液入油鍋炸到略熟，再把餅置於蛋上炸一下即可。

4.用醬油膏、糖、蒜末、辣椒末調成醬刷上餅皮，摺起來吃特別美味。

生煎包

簡單美味的生煎包，適合當正餐間止飢的小點心。

肉餡材料：

粉絲、蝦皮、韭菜（或高麗菜）、絞肉、油、油蔥酥、蔥末、鹽、糖、白胡椒粉、醬油、麻油、芝麻。

麵皮材料：

麵粉、酵母粉、鹽、糖。

作法：

1.粉絲泡水後剪小段，蝦皮泡水。韭菜（或高麗菜）洗淨切小丁，加入絞肉、油蔥酥、蔥末和鹽、糖、白胡椒粉、醬油、麻油攪拌均勻，可取一些用微波爐加熱嘗嘗看鹹淡。

2.用溫水溶解酵母粉和鹽、糖，再加入麵粉揉成麵糰靜置一小時，酵母粉的分量大約是麵粉的1/100。

3.麵糰切小段擀成圓形，包入餡料，往中間包緊收口。

4.平底鍋放少許油，排上生煎包，加入麵粉水（麵粉加水）至生煎包三分之一高度，撒上芝麻，等麵粉水滾了轉中小火，蓋上鍋蓋煎到水乾即可。