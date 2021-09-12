蹄花凍

蹄花凍是一道涼菜，以豬腳湯為凝固劑，將豬腳肉、筋和皮凍為一體，透明似水晶，經冷藏後切片裝盤上桌。這道菜飽含滿滿的膠原蛋白，養顏美容，口感軟糯，老少皆宜。佐以酸辣蘸料更增加了豐富的口感，食而不膩。這道涼菜製作簡單易學，不妨大家來試一下。

材料：

豬腳3支、青蔥2根 ( 切段）、生薑5片、八角2個、黃酒適量、白胡椒粉和鹽各少許。

蘸料：

義大利 甜醋（適量）和辣椒油（適量）混合後備用。

蹄花凍材料

蹄花凍飽含滿滿的膠原蛋白。

作法：

1.將豬腳洗淨，去除豬毛，對切成兩瓣。鍋中放入清水和豬腳，加入2片生薑和少許黃酒，待水煮開後取出豬腳，再用清水沖洗乾淨，可以去除豬腳的腥味。

2.豬腳放入壓力鍋內，加入薑片、八角和少許黃酒，再加入清水，水量蓋過豬腳即可。用中小火煮約40分鐘後關火。

3.取出煮軟後的豬腳，去除骨頭，將豬腳的肉、筋和皮用刀切成小塊。

4.取乾淨的玻璃容器，把切碎後的豬腳和煮好的湯汁一起倒入容器內，加入少許鹽和白胡椒粉及適量黃酒，也可根據個人口味進行適當調整。放入冰箱內冷藏24小時，食用時切片裝盤即可上桌。淋上調好的蘸汁或者蘸著吃，令人食欲大開。

小叮嚀：

如果沒有壓力鍋，也可用普通鍋子煮約煮1.5小時。煮豬腳的水不宜過多，否則湯汁太稀會影響凝固度。