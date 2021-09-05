我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

鳳梨咕咾肉

項月華
鳳梨咕咾肉
鳳梨咕咾肉

鳳梨咕咾肉是一道廣東的傳統特色菜。它的精華是醬汁，將炸至金黃色的肉裹上濃郁的芡汁，酸甜均衡，入口香酥嫩滑，極其美味，尤其是孩子們最喜愛的佳肴之一。目前仍處疫情期間，不方便外出用餐，為了讓孩子們在家能品嘗到這道大廚水準的菜肴，同時享受到媽媽精湛的廚藝。在此推薦這款鳳梨咕咾肉的料理方法。

材料：

豬里脊肉400克、鳳梨塊120克、黃椒120克 ( 切塊 )、玉米澱粉5湯勺。

醃料：

雞蛋1/2個、鹽2克、胡椒粉少許、米酒少許。

醬汁：

番茄醬4湯勺、生抽1湯勺、糖2湯勺、檸檬1顆 ( 取汁）、蘋果醋1/2湯勺、水澱粉少許。

鳳梨咕咾肉材料
鳳梨咕咾肉材料

作法：

1.里脊肉洗淨後，切成小塊狀，加入醃製調料拌勻後，放入冰箱內冷藏4小時，使其入味。

2.取一小碗，把所有醬汁倒入，攪拌均勻後備用。

3.取一盆子，放入玉米澱粉，再將醃製過的肉塊逐一放入，均勻翻滾裹上玉米澱粉後，用手捏緊使粉牢牢黏住，不易脫落。

將醃製過的肉塊均勻裹上玉米澱粉。
將醃製過的肉塊均勻裹上玉米澱粉。

4.鍋中放入3杯油，加熱至八分熱，把裹住粉的肉塊逐一放入鍋中炸，中間要翻動幾下，大約炸5分鐘即可撈起。然後讓油升溫，把肉放入複炸，炸1分鐘至呈現金黃色澤。

5.鍋內留些底油，黃椒塊放入煸炒片刻，再放入鳳梨塊一起翻炒，接著把調好的醬汁倒入後煮滾，並勾上一點薄芡。最後把炸好的肉塊倒入翻炒，使醬汁均勻地包裹住，即可出鍋裝盆，一道美味的鳳梨咕咾肉完成了。

小叮嚀：

1.也可用豬梅頭肉或去皮肋條肉。

2.裹好粉的肉塊一定要現裹現炸，不能久放，否則返潮後炸出來的效果就不理想了。

疫情 雞蛋 蘋果

上一則

蒜椒辛辣牛肉湯

下一則

包裝果蔬汁喝健康？注意「5細節」挑錯先胖一半

延伸閱讀

客家鹹酸甜之3吃

客家鹹酸甜之3吃
AKIRA40歲生日志玲相陪 中文洩愛「真的很幸福」

AKIRA40歲生日志玲相陪 中文洩愛「真的很幸福」
為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？

新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？

熱門新聞

網友分享，只要在蒸蛋過程加入「紅糖」，吃起來就會像布丁一樣。圖片來源:Ingimage

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁

2021-08-27 13:17
一名網友分享自己保存魚的方式，即使冰了一個月再拿出來仍然很新鮮。（取材自臉書）

鮮魚如何保存？ 他曝1招：冰1個月後仍像現撈

2021-08-28 02:45
一名網友好奇發文詢問，為什麼日本食物看起來都特別好吃？引發熱烈討論。Getty Images

日本食物為何看起來都特別好吃？內行曝關鍵因素

2021-09-02 11:54
很多人愛吃泡麵，既方便又美味。圖為泡麵示意圖。(本報資料照片)

泡麵蓋撕開別丟 還有「這用法」 網：好懷念的吃法

2021-09-03 02:02
一名網友在好市多購買鮭魚尾切片，沒想到回家細看後卻發現魚肉上有紫紅「血痕」。（取材自臉書）

買鮭魚發現有「詭異血痕」急求助 行家曝瘀青原因

2021-08-30 00:55
黃金果。（取材自維基百科）

他求問「渾圓金黃色」水果名 網秒解：加檸檬汁超好吃

2021-09-01 02:32

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸