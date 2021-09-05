鳳梨咕咾肉

鳳梨咕咾肉是一道廣東的傳統特色菜。它的精華是醬汁，將炸至金黃色的肉裹上濃郁的芡汁，酸甜均衡，入口香酥嫩滑，極其美味，尤其是孩子們最喜愛的佳肴之一。目前仍處疫情 期間，不方便外出用餐，為了讓孩子們在家能品嘗到這道大廚水準的菜肴，同時享受到媽媽精湛的廚藝。在此推薦這款鳳梨咕咾肉的料理方法。

材料：

豬里脊肉400克、鳳梨塊120克、黃椒120克 ( 切塊 )、玉米澱粉5湯勺。

醃料：

雞蛋 1/2個、鹽2克、胡椒粉少許、米酒少許。

醬汁：

番茄醬4湯勺、生抽1湯勺、糖2湯勺、檸檬1顆 ( 取汁）、蘋果 醋1/2湯勺、水澱粉少許。

鳳梨咕咾肉材料

作法：

1.里脊肉洗淨後，切成小塊狀，加入醃製調料拌勻後，放入冰箱內冷藏4小時，使其入味。

2.取一小碗，把所有醬汁倒入，攪拌均勻後備用。

3.取一盆子，放入玉米澱粉，再將醃製過的肉塊逐一放入，均勻翻滾裹上玉米澱粉後，用手捏緊使粉牢牢黏住，不易脫落。

將醃製過的肉塊均勻裹上玉米澱粉。

4.鍋中放入3杯油，加熱至八分熱，把裹住粉的肉塊逐一放入鍋中炸，中間要翻動幾下，大約炸5分鐘即可撈起。然後讓油升溫，把肉放入複炸，炸1分鐘至呈現金黃色澤。

5.鍋內留些底油，黃椒塊放入煸炒片刻，再放入鳳梨塊一起翻炒，接著把調好的醬汁倒入後煮滾，並勾上一點薄芡。最後把炸好的肉塊倒入翻炒，使醬汁均勻地包裹住，即可出鍋裝盆，一道美味的鳳梨咕咾肉完成了。

小叮嚀：

1.也可用豬梅頭肉或去皮肋條肉。

2.裹好粉的肉塊一定要現裹現炸，不能久放，否則返潮後炸出來的效果就不理想了。