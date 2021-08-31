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豆中之王 黑豆料理2樣

周靈
黑豆番茄彩椒飯
黑豆番茄彩椒飯

豆類的營養價值極高，黑豆更是豆類之冠，豆類遇上米飯，那就更精采了，不但有九種氨基酸，且提供完整的植物蛋白和豐富的纖維質。我的拉丁後裔同事們，幾乎「無豆不飯」，每天回家都要下廚做Rice and Beans。

黑豆番茄彩椒飯

材料：

黑豆1磅、罐頭番茄（crushed tomatoes）1罐約28盎司、蒜頭4～5粒（切片）、小紅椒3條（切粒）、洋蔥2個（切薄片）、青椒與紅椒各2顆（切粒）、橄欖油1湯匙、胡椒粉、鹽各少許、醋1/2湯匙、Adobo調料少許 （即洋蔥、蒜、胡椒、辣椒、牛至、小茴香的混合調味香料）。

作法：

1.黑豆浸水泡一天一夜，放進壓力鍋，加水8杯、鹽少許及Adobo調料，高壓烹45分鐘後讓壓力慢慢退除。

2.炒鍋中溫油，炒香洋蔥約6至8分鐘，放蒜片、小紅辣椒、青紅彩椒一同翻炒約5分鐘。將炒鍋中所有的材料倒進黑豆鍋中，加入番茄、胡椒、鹽、醋及Adobo等調味品，慢燉至入味。上桌與米飯同吃，美味又營養。

小叮嚀：

如無壓力鍋煮黑豆，可用大火煮開，轉中小火慢煮30分鐘後熄火，勿揭開蓋子，用熱氣軟化豆子；待涼後再次煮開，即刻熄火，同樣用熱氣燜黑豆。重複2至4次直到黑豆變軟即可，要注意鍋中的水別燒乾了。

黑豆捲餅
黑豆捲餅

黑豆捲餅

將黑豆燉煮成糊狀，放到餅上配以酪梨和甜紅椒，亦是道簡單的料理。

材料：

黑豆糊1碗、墨西哥捲餅數張、酪梨1顆、檸檬或萊姆1顆、紅彩椒絲1碗。

作法：

1.酪梨剝皮、去核，切塊備用。

2.黑豆糊、擠上檸檬汁的酪梨、墨西哥餅皮及紅椒絲準備好，各項食材平鋪餅上，捲起即可食用。

黑豆捲餅
黑豆捲餅

墨西哥

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