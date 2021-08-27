我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

雞皮不吃怎麼處理？私房料理除了炸、炒還能「當內餡」

編譯中心／綜合報導
一名網友不喜歡吃雞皮，上網詢問如何處理才不浪費，就有老饕分享私房料理。 （示意圖／取材自ingimage）
一名網友不喜歡吃雞皮，上網詢問如何處理才不浪費，就有老饕分享私房料理。 （示意圖／取材自ingimage）

雞肉是最常見的菜餚之一，一隻雞可以做出許多不同的菜色，每個部位也幾乎都可以拿來料理食用，但也有人不喜歡吃雞皮。一名女網友就在臉書上詢問雞皮要怎麼處理才不會浪費，多數人都建議可以利用雞皮的油來料理。

不論用何種料理方式，通常雞皮和雞肉都會一起處理，大多數人都不會排斥，甚至還有零食業者會將雞皮做成餅乾，不過也有人不喜歡吃雞皮，一名女網友在臉書貼文詢問「有人不敢吃雞皮嗎？不敢吃雞皮要怎麼處理才不會浪費？」

許多人都提議可以用雞皮的油來炒菜，「我覺得雞皮應該可以慢煎榨油，之後煮飯炒菜或雞胸肉涼拌可以備用，或者用電鍋蒸瀝油備用。之前煎雞腿排剩下的油我會拿來煮下一道菜色，油油亮亮味道挺不賴的」、「跟豬油一樣洗乾淨，煸雞油」、「煸出來的油另外存放，可以炒菜或淋雞油飯」、「炸成油，可炒菜、拌飯、拌麵」、「煮菜加一些就不用用油了」、「炒菜煮湯都能用掉，而且又省油。雞皮是好油，適當攝取是很讚的」。

還有網友分享其他用途，「炸得酥酥脆脆的，灑點胡椒塩，大人小孩都愛吃」、「雞皮炸完加點辣椒粉，酥酥脆脆的很像餅乾」、「炸酥撒胡椒鹽九層塔」、「切碎炸酥，然後拿去炒菜或煮麵」、「可以加麵疙瘩：雞皮疙瘩」、「炸油取渣，炒菜用、滷白菜、撒椒鹽單吃、做餃子餡」、「炸乾的雞皮切碎舖飯上，更是畫龍點睛的效果」。

臉書 餃子

上一則

減肥想吃零食又怕發胖？學這5招控制食慾開心吃

延伸閱讀

減肥想吃零食又怕發胖？學這5招控制食慾開心吃

減肥想吃零食又怕發胖？學這5招控制食慾開心吃
老吾老以及人之老

老吾老以及人之老
藍莓山藥條

藍莓山藥條
消失的雞饌

消失的雞饌

熱門新聞

一名網友表示他最近愛上煎雞腿排，卻變不出什麼花樣，於是上網向廣大網友求教，貼文引起熱議，也釣出高手指教。圖片來源／ingimage

雞腿排配什麼醃料最搭？ 網狂推這一物：美味又不沾鍋

2021-08-22 15:48
網友對好市多的鴨胸相當滿意，很多人都大推「怎麼煎都好吃」。（取材自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多鴨胸輕鬆煮就像高級料理？網讚：怎麼煎都好吃

2021-08-22 00:41
酪梨營養價值高，但切開後若沒有食用完畢，應留意保存方式。 圖／ingimage

酪梨沒保存好 恐吃進自由基 營養師：沒吃完要做這一步

2021-08-23 05:10
一名網友購買黃色火龍果，被網友戲稱猛看好像青蛙的肚肚。（翻攝自Dcard）

新奇「黃色火龍果」他切開好失望 網：這款腹瀉力最強

2021-08-19 00:15
麥當勞店員分享「可頌加蛋捲冰淇淋」的隱藏版吃法。圖擷自Dcard

原來麥當勞這兩個搭配最好吃 店員分享「隱藏版美食」

2021-08-25 12:46
餃子除了水煮沾醬油，網求其他新奇吃法，引起網友熱議。 圖／ingimage

吃膩餃子水煮沾醬油 貼文引來網友分享另類吃法

2021-08-24 10:52

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命