雞皮不吃怎麼處理？私房料理除了炸、炒還能「當內餡」

一名網友不喜歡吃雞皮，上網詢問如何處理才不浪費，就有老饕分享私房料理。 （示意圖／取材自ingimage）

雞肉是最常見的菜餚之一，一隻雞可以做出許多不同的菜色，每個部位也幾乎都可以拿來料理食用，但也有人不喜歡吃雞皮。一名女網友就在臉書 上詢問雞皮要怎麼處理才不會浪費，多數人都建議可以利用雞皮的油來料理。

不論用何種料理方式，通常雞皮和雞肉都會一起處理，大多數人都不會排斥，甚至還有零食業者會將雞皮做成餅乾，不過也有人不喜歡吃雞皮，一名女網友在臉書貼文詢問「有人不敢吃雞皮嗎？不敢吃雞皮要怎麼處理才不會浪費？」

許多人都提議可以用雞皮的油來炒菜，「我覺得雞皮應該可以慢煎榨油，之後煮飯炒菜或雞胸肉涼拌可以備用，或者用電鍋蒸瀝油備用。之前煎雞腿排剩下的油我會拿來煮下一道菜色，油油亮亮味道挺不賴的」、「跟豬油一樣洗乾淨，煸雞油」、「煸出來的油另外存放，可以炒菜或淋雞油飯」、「炸成油，可炒菜、拌飯、拌麵」、「煮菜加一些就不用用油了」、「炒菜煮湯都能用掉，而且又省油。雞皮是好油，適當攝取是很讚的」。

還有網友分享其他用途，「炸得酥酥脆脆的，灑點胡椒塩，大人小孩都愛吃」、「雞皮炸完加點辣椒粉，酥酥脆脆的很像餅乾」、「炸酥撒胡椒鹽九層塔」、「切碎炸酥，然後拿去炒菜或煮麵」、「可以加麵疙瘩：雞皮疙瘩」、「炸油取渣，炒菜用、滷白菜、撒椒鹽單吃、做餃子 餡」、「炸乾的雞皮切碎舖飯上，更是畫龍點睛的效果」。