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雞腿排配什麼醃料最搭？ 網狂推這一物：美味又不沾鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示他最近愛上煎雞腿排，卻變不出什麼花樣，於是上網向廣大網友求教，貼文引起熱議，也釣出高手指教。圖片來源／ingimage
一名網友表示他最近愛上煎雞腿排，卻變不出什麼花樣，於是上網向廣大網友求教，貼文引起熱議，也釣出高手指教。圖片來源／ingimage

疫情期間，許多人開始嘗試下廚，一個個當起「小當家」。近日一名網友便發文，他表示喜歡烹飪，但廚藝普通也沒有餘裕花大把時間備料，加上他最近迷上煎雞腿排，卻變不出什麼花樣，於是他請教網友「醃漬雞腿排妙方」，貼文引起熱議，也意外釣出高手指教。

原PO在PTT cookclub板發文「煎雞腿排的醃漬配料？」，他在文中說明自己喜歡下廚，但因為廚藝普通，也沒有空花很多時間備料。他表示最近迷上了煎雞腿排，「好吃又簡單，但我知道的醃漬方法就那幾種，而且很多都有放醬油。」

他指出有醬油的醃料下鍋後難以善後，「整個鍋子都一團糟，還容易焦」，讓他能夠施展的料理方式更加受限，希望向廣大網友求教更多元美味的「雞腿排醃漬配方」。

文末他也分享自己目前使用的方法，「不醃，洗乾淨後皮朝下煎脆，翻面煎熟，灑鹽和孜然」，另外一種則較為複雜，先用米酒和鹽醃，相同的手法煎熟後，「淋上由蔥、蒜、薑、鹽巴、雞油製成的油蔥醬」。

貼文一出引起熱議，許多高手紛紛指點，「不想刷鍋子的話墊烘焙紙看看呢？」、「可以前一天晚上用密封袋或是保鮮膜包好，直接醃一個晚上，隔天要下鍋前將醃料洗掉就不會燒焦了！」、「我都是要煎的時候在沒有皮的那面抹點鹽巴跟灑點黑胡椒，然後慢慢煎」、「可以試試用味噌或鹽麴，煎之前先把醃料擦掉比較不會焦」。

也有一票網友表示喜愛加入「迷迭香」調味，除了能增加雞肉風味，也可以避免使用容易沾鍋的醬油，「迷迭香跟雞肉真的很搭」、「迷迭香+1，醃後拿掉，煎之前擦乾再拿油煨蒜片跟新鮮迷迭香」、「我剛剛烤了全雞，是用大蒜、迷迭香、羅勒混奶油還有鹽巴醃過夜的，沒用醬油也好吃喔」。

醃漬 疫情

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