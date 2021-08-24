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清熱、去火 苦瓜3吃上桌囉

周靈
涼拌苦瓜
涼拌苦瓜

苦瓜清熱、去火，選一大條顏色淺綠的新鮮苦瓜，一瓜三吃，其中兩樣簡單易做的涼拌苦瓜及蒜蓉豉汁炒苦瓜，不論涼拌或清炒，都很清脆爽口。

涼拌苦瓜

材料：

苦瓜1條、鹽、糖適量、蒜蓉1茶匙、醋1/2茶匙、檸檬汁1茶匙、麻油2茶匙、小紅辣椒（隨意）。

涼拌苦瓜材料
涼拌苦瓜材料

作法：

1.苦瓜洗淨，縱向對切，以湯匙刮掉籽與瓜囊並切成極薄片，以少許鹽醃漬15分鐘，再入滾水汆燙5秒，隨後入涼水中去溫，盛起瀝乾水分。均分為兩份，一份涼拌，一份用來炒。

2.將所有的調味料在1小碗中調配均勻後，淋在苦瓜上，放幾粒紅辣椒碎，放入冰箱內冰鎮15分鐘再取出拌勻食用，更見涼爽可口。

蒜蓉鼓汁炒苦瓜

蒜蓉鼓汁炒苦瓜
蒜蓉鼓汁炒苦瓜

材料：

處理過的苦瓜片1碗、蒜蓉豉汁醬1茶匙、菜油1/2湯匙。

作法：

1.炒鍋溫油，炒香蒜蓉鼓汁後，倒入苦瓜片同炒，以中大火不斷的翻炒，約兩分鐘後起鍋，鹹香下飯。

苦瓜炒蛋

苦瓜炒蛋
苦瓜炒蛋

苦瓜炒蛋是老少咸宜的家常菜，兩樣普通的食材，也可以做到人人喜愛。關鍵在於將苦瓜切成極薄的薄片，以少許鹽醃漬後擠出水，與雞蛋混合炒在一起，蛋鮮香味及苦瓜清甜相互融合。

材料：

新鮮苦瓜1條、雞蛋3到5顆、鹽少許、菜油1湯匙。

苦瓜炒蛋材料
苦瓜炒蛋材料

作法：

1.苦瓜洗淨對切，刮掉籽及瓜囊，切成極薄片後以少許鹽醃漬30分鐘，再以雙手用力擠出水分，備用。

2.將蛋打成蛋液，炒鍋溫油燒熱後，倒入蛋液，搖動炒鍋使蛋液舖成一大圓後，倒入苦瓜片，待蛋液成為金黃的蛋餅後，以中火開始不斷翻炒苦瓜及蛋花，約3、4分鐘後，苦瓜熟透但仍然保持如翡翠般的碧綠色即可起鍋上菜。

醃漬 雞蛋

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