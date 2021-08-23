自調醬汁 在家吃拌麵

香蕈拌麵

香蕈拌麵（素）

主要醬料：麻油。

適合麵體：寬白麵。

材料：鴻喜菇50克、芹菜30克、香菜30克、素奶油20克、麵條1人份（250克）。

調味料：鹽適量、白胡椒粉適量、麻油適量。

作法：

1.將鴻喜菇切去頭；芹菜切末；香菜切段用。

2.用熱鍋將鴻喜菇煎香後，加入調味料炒味，再加入素奶油炒香，倒入調理機打成醬汁。

3.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放煮熟後撈出，並放入碗中，淋上香蕈醬，放上芹菜末、香菜段即可。

小叮嚀：

香蕈入鍋前不能洗，因為炒蕈類時會產出多醣體，味道會更香也很好吃，一旦洗過會有酸味，變得不好吃，也會炒不出香氣來。

雞油雞絲拌麵

雞油雞絲拌麵

主要醬料：鮮味露及雞油。

適合麵體：細白麵。

材料：雞胸半個、生雞油100克、蔥2支、洋蔥50克、麵條1人份（250克）。

調味料：鮮味露2大匙、糖1茶匙、米酒1大匙、白胡椒粉少許。

作法：

1.將蔥及洋蔥切絲；雞胸肉煮熟後切絲備用。

2.將生雞油用鍋子炸成雞香油後，放入洋蔥絲炸香撈出，剩餘的雞油渣切末備用。

3.鍋中剩餘的雞香油，加入鮮味露、糖、米酒、白胡椒粉和雞油渣調成醬汁。

4.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放入煮熟後撈出，放入碗中，淋上調好的醬汁，擺上雞胸肉絲、洋蔥絲及蔥絲即可。

小叮嚀：

1.在炸生雞油時，會產生雞腥味，所以放入洋蔥或青蔥可去腥且可增加香氣。

2.如果不想自己炸雞油，可以購買現成的罐裝雞油。

沙茶醬拌麵

沙茶醬拌麵

主要醬料：沙茶醬。

適合麵體：細白麵。

材料：五花火鍋肉片50克、空心菜100克、蒜泥15克、蔥2支、麵條1人份（250克）

調味料：沙茶醬2大匙、糖1大匙、醬油1大匙、香油少許。

作法：

1.將空心菜汆燙熟；蔥切花備用。

2.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放入煮熟後撈出，並放入碗中備用。

3.將全部調味料放入碗中攪拌均勻調成醬汁。

4.熱鍋倒入少許油，將蒜泥、五花火鍋肉片及一半切好的蔥花炒香，再加入空心菜和醬汁拌炒均勻後，淋在麵體上，最後撒上剩餘的蔥花即可。

小叮嚀：

1.沙茶醬必須在鍋中爆炒，味道才會香且濃郁。注意沙茶醬比較容易炒焦，炒至出現油香即可。

2.五花火鍋肉片可換成牛、羊肉片做變化。

自己做增香配料

※蛋酥

材料：蛋2顆、油3大匙。

作法：

1.將蛋打入碗中，並加入1大匙冷水打散攪拌均勻。

2.鍋中倒入油加熱，再倒入蛋汁且快速攪拌炒成蛋酥即可。

小叮嚀：注意加熱時火不能太大，不能過焦，將蛋酥炒成金黃色即可。

※紅蔥酥

材料：紅蔥頭200克、豬油600克。

作法：

1.將紅蔥頭切片。

2.鍋中加入豬油加熟，將切好的紅蔥頭片炸至金黃色撈出即可。

小叮嚀：油溫不能太高，溫度約在176℉，全程使用小火炸至酥脆的金黃色。

自己做增香配料