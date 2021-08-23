自調醬汁 在家吃拌麵
香蕈拌麵（素）
主要醬料：麻油。
適合麵體：寬白麵。
材料：鴻喜菇50克、芹菜30克、香菜30克、素奶油20克、麵條1人份（250克）。
調味料：鹽適量、白胡椒粉適量、麻油適量。
作法：
1.將鴻喜菇切去頭；芹菜切末；香菜切段用。
2.用熱鍋將鴻喜菇煎香後，加入調味料炒味，再加入素奶油炒香，倒入調理機打成醬汁。
3.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放煮熟後撈出，並放入碗中，淋上香蕈醬，放上芹菜末、香菜段即可。
小叮嚀：
香蕈入鍋前不能洗，因為炒蕈類時會產出多醣體，味道會更香也很好吃，一旦洗過會有酸味，變得不好吃，也會炒不出香氣來。
雞油雞絲拌麵
主要醬料：鮮味露及雞油。
適合麵體：細白麵。
材料：雞胸半個、生雞油100克、蔥2支、洋蔥50克、麵條1人份（250克）。
調味料：鮮味露2大匙、糖1茶匙、米酒1大匙、白胡椒粉少許。
作法：
1.將蔥及洋蔥切絲；雞胸肉煮熟後切絲備用。
2.將生雞油用鍋子炸成雞香油後，放入洋蔥絲炸香撈出，剩餘的雞油渣切末備用。
3.鍋中剩餘的雞香油，加入鮮味露、糖、米酒、白胡椒粉和雞油渣調成醬汁。
4.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放入煮熟後撈出，放入碗中，淋上調好的醬汁，擺上雞胸肉絲、洋蔥絲及蔥絲即可。
小叮嚀：
1.在炸生雞油時，會產生雞腥味，所以放入洋蔥或青蔥可去腥且可增加香氣。
2.如果不想自己炸雞油，可以購買現成的罐裝雞油。
沙茶醬拌麵
主要醬料：沙茶醬。
適合麵體：細白麵。
材料：五花火鍋肉片50克、空心菜100克、蒜泥15克、蔥2支、麵條1人份（250克）
調味料：沙茶醬2大匙、糖1大匙、醬油1大匙、香油少許。
作法：
1.將空心菜汆燙熟；蔥切花備用。
2.鍋中加入4碗水煮滾，將麵條放入煮熟後撈出，並放入碗中備用。
3.將全部調味料放入碗中攪拌均勻調成醬汁。
4.熱鍋倒入少許油，將蒜泥、五花火鍋肉片及一半切好的蔥花炒香，再加入空心菜和醬汁拌炒均勻後，淋在麵體上，最後撒上剩餘的蔥花即可。
小叮嚀：
1.沙茶醬必須在鍋中爆炒，味道才會香且濃郁。注意沙茶醬比較容易炒焦，炒至出現油香即可。
2.五花火鍋肉片可換成牛、羊肉片做變化。
自己做增香配料
※蛋酥
材料：蛋2顆、油3大匙。
作法：
1.將蛋打入碗中，並加入1大匙冷水打散攪拌均勻。
2.鍋中倒入油加熱，再倒入蛋汁且快速攪拌炒成蛋酥即可。
小叮嚀：注意加熱時火不能太大，不能過焦，將蛋酥炒成金黃色即可。
※紅蔥酥
材料：紅蔥頭200克、豬油600克。
作法：
1.將紅蔥頭切片。
2.鍋中加入豬油加熟，將切好的紅蔥頭片炸至金黃色撈出即可。
小叮嚀：油溫不能太高，溫度約在176℉，全程使用小火炸至酥脆的金黃色。
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