烤雞咖哩

英國 的國菜除了著名的炸魚薯條，烤雞咖哩（Chicken Tikka）也是很受歡迎的另一道英國國菜。帶有辛辣濃烈異域色彩的咖哩如此備受眾人追捧，就不能不去了解它的歷史了。

許多人認為印度 等南亞國家是「咖哩」的起源地，但在當地語言中並沒有一類稱為「咖哩」的食物。咖哩（Curry）一詞實際上是由英國人從印度南部泰米爾族 「Kari」 得到靈感，有「許多的香料加在一起煮」的意思。

1767年，英國政府開始直接控制印度，當時定居印度的英國商人和士兵對咖哩充滿了興趣。英軍上校 Robert Kenny Herbert曾寫過一本《馬德拉斯烹飪筆記》，裡面記載了當時經常舉辦午餐派對，七、八種咖哩一字排開，配上火腿、魚子醬和酸辣醬，氣勢十足。

18世紀末，離開印度的英國殖民者把咖哩帶回了倫敦；二戰結束後，印度移民湧入英格蘭，在當地開設了許多印度餐廳，深受英國人歡迎。2001年，英國外交大臣Robert Finlayson Cook曾宣布烤雞咖哩為英國國菜，代表英國多元文化的融合。

烤雞咖哩

材料：

雞腿肉350克（去骨去皮）、紅蔥頭80克、鮮奶油（或椰奶）50克、番茄1個、普通番茄醬1湯勺、

義大利 番茄醬（Pasta Sauce）3湯勺、孜然粉半湯勺、辣椒粉半湯勺、薑黃粉半湯勺、咖哩粉2湯勺、蒜末和薑末各少許、油3湯勺。

雞肉醃料：

原味酸奶2湯勺、檸檬半顆、鹽5克、胡椒粉少許。

烤雞咖哩材料

作法：

1.雞肉洗淨，切成約2～3公分塊狀，用餐巾紙吸乾水分後，加入原味酸奶、檸檬汁、鹽和胡椒粉醃製，並冷藏2小時。

2.把普通番茄醬、義大利番茄醬、孜然粉、辣椒粉、薑黃粉和咖哩粉一起放入碗內，拌勻後備用；同時也把紅蔥頭和番茄切丁備用。

3.鍋內放3湯勺油加熱，醃好的雞肉下鍋煎，待表面略呈金黃，即可取出放入盤內。

4.原鍋內放入紅蔥丁、蒜末和薑末煸炒片刻，將調料一起放入鍋內，續加入番茄丁，小火慢炒至均勻後再倒入50克鮮奶油(或椰奶)；最後把煎好的雞塊一起放入混拌均勻，用中小火煮5分鐘左右，這道風味十足的烤雞咖哩就可起鍋。

小叮嚀：

1.可以和米飯或烤餅搭配食用，絕對是完美組合。

2.醃製雞肉時，加入原味酸奶和檸檬汁，可去除腥味，並使雞肉更加嫩滑。這道菜烹飪時不用另外加水，否則會影響其濃稠度。