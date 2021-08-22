電鍋蛋

「水煮蛋」是營養、簡單和方便的無國界美食 ，但是要如何順利、漂亮﻿的剝殼困擾著不少人。針對這個問題，網海上有各路行家分享的諸多教學文和影片，基本上只要個人覺得方便，那麼都值得參考和嘗試。在此我分享自己幾次試驗摸索出的作法，不同處在於我使用的是傳統的電鍋，除了有簡便、不用顧鍋又省瓦斯的優點，蒸煮好的「電鍋蛋」可以很輕易的去殼，去殼後的蛋因而出落得平滑又漂亮。

﻿﻿﻿﻿電鍋蛋

材料：

雞蛋 12顆、水3/4量米杯。

作法：

1.若是用冷藏蛋，請先將蛋自冰箱取出退冰回溫，或直接於水龍頭下以溫水沖過或浸泡。

2.將洗淨的蛋放入電鍋內鍋，外鍋倒入水，蓋上鍋蓋，按下開關。

3.開關按鍵跳起，讓蛋留在鍋內，不開鍋蓋地以自然的熱脹冷縮法燜至蛋涼，此時殼和蛋白不再相互緊貼。

4.取出蛋，逐一敲出裂紋後剝殼。

小叮嚀：

冷藏蛋先退冰回溫，或者至少沖過溫水，如此可避免冷熱溫差過大造成蛋殼在蒸煮時破裂，加上熱脹效應，導致蛋白趁勢破殼而出，甚至以噴射方式出殼形成蛋白網，那麼就難以指望有漂亮的成品。

可樂滷蛋

可樂滷蛋

相信大家對「可樂豬腳」和「可樂雞翅」都不陌生，將相似的作法套用在雞蛋上所造就出的「可樂滷蛋」也毫不遜色，享用後那香甜味會在口中久久迴盪。

此批「可樂滷蛋」的前身是「電鍋蛋」，當日畢其功於一役，既好玩又好吃！

材料：

電鍋蛋12顆、小瓶可口可樂 2瓶或易開罐可口可樂2罐（共24盎司）、老抽1.5大匙、八角2顆、鹽1.5～2茶匙。

作法：

1.將電鍋蛋去殼，備用。

2.取一大小適當之湯鍋，倒入可樂，加入三項調味料，開中火煮滾，試嘗味道，可樂滷汁甜中帶點鹹味即可。

3.將去了殼的電鍋蛋入鍋，滷汁再次煮滾時轉為小火，燜滷20分鐘，熄火待涼。

4.將鍋子移至冰箱冷藏讓蛋浸泡至少一日。

小叮嚀：

1.可樂滷蛋的特色除了蛋香，吃的是可樂的清甜味，因此不建議添加多樣的調味材料，以免搶味。

2.在滷煮和浸泡期間記得翻動蛋數次，以使蛋均勻上色。