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簡單的美味 玉米2吃

周靈
奶油牛奶烹玉米
奶油牛奶烹玉米

夏天最大的樂趣之一，即是捧著整支新鮮又滴著奶油的玉米吃。剛採收的玉米，滋味最好，因為玉米一旦採收後，糖分很快就會轉化成澱粉，所以買到玉米最好盡快吃掉。以下介紹兩種玉米吃法。

奶油牛奶烹玉米

材料：

玉米4根、牛奶1杯、無鹽奶油1/2杯、大蒜4大瓣（壓扁）、紅椒粉2茶匙、帕馬森起司粉、青蔥花1湯匙、小辣椒1條（切粒）、鹽少許。

奶油牛奶烹玉米材料
奶油牛奶烹玉米材料

作法：

1.玉米除去外葉及玉米鬚。取一大鍋，注入4杯水煮滾。

2.加入牛奶、1/4杯無鹽奶油、大蒜2瓣、辣椒粉1茶匙、少許鹽，煮至奶油融化，加進玉米，浸入奶液中，轉小火、蓋上鍋蓋烹煮3分鐘。

玉米浸入奶液中，轉小火蓋上鍋蓋烹煮3分鐘。
玉米浸入奶液中，轉小火蓋上鍋蓋烹煮3分鐘。

3.將剩餘的奶油、蒜末、辣椒粉和少許鹽調和在一小碗中，奶油汁淋在玉米上，並加入一湯匙的熱奶油牛奶醬汁；最後澆上起司粉、蔥花及小辣椒，別有一番滋味。

水果玉米沙拉
水果玉米沙拉

時令水果玉米沙拉

材料：

新鮮玉米2根、熟的黃桃或白桃2顆、切好的甜洋蔥1杯、青蔥2支（切蔥花）、蘋果醋1/4杯、橄欖油1/4杯、鹽及胡椒少許、薄荷葉1/2杯。

水果玉米沙拉材料
水果玉米沙拉材料

作法：

1.玉米除去外葉及玉米鬚，洗淨後汆燙5至7秒鐘，取出沖涼水，刨下玉米粒。桃子洗淨，切薄片。

2.取一大碗，將玉米與鮮桃片、甜洋蔥、青蔥混合。加入橄欖油、蘋果醋、少許鹽及胡椒調味即可。

牛奶 蘋果

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