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喝粥吃餅好滋味

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家常煎餅
家常煎餅

地瓜是超級養生食材，加上富含優質植物蛋白質的豆漿，熬煮成豆漿地瓜粥，濃郁的黃豆香氣伴隨地瓜的甘甜好滋味。

有「小人參」美稱的胡蘿蔔，搭配維生素C和B群含量高的馬鈴薯，以麵粉、水和油調製成麵糊，簡單用支平底鍋就能煎餅，饒富趣味又容易做。蟄伏在家，喝粥吃餅自己來，原來飲食生活也可以這樣地愜意。

家常煎餅

材料：

胡蘿蔔、冷凍馬鈴薯絲、麵粉、水。

調味料：

葡萄籽油、鹽、黑胡椒、蘋果醋、甜辣醬。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨去皮，切碎或刨絲；冷凍馬鈴薯絲，置於室溫，備用。

2.取不鏽鋼盆，倒入胡蘿蔔、馬鈴薯絲、鹽、黑胡椒和麵粉，注入水，稍做攪拌再加入葡萄籽油，拌勻成適當稠度的麵糊。

3.不沾鍋中倒少許葡萄籽油加熱，以湯匙舀起麵糊，倒鍋中畫圓餅，煎至兩面金黃，即可盛盤。

小叮嚀：

煎餅可以搭配蘋果醋、甜辣醬食用，別有一番風味。

豆漿地瓜粥
豆漿地瓜粥

豆漿地瓜粥

材料：

地瓜、白米、無糖豆漿、水。

作法：

1.地瓜洗淨，削皮切小塊；白米洗淨，備用。

2.電鍋內鍋放入白米和地瓜，再倒入無糖豆漿和水，攪拌均勻即可放入電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，過15分鐘後再掀開鍋蓋，拌勻就能盛起享用。

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