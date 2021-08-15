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藍莓山藥條

馮小炬
藍莓山藥條
藍莓山藥條

山藥是種營養價值非常高的美味食材。料理方法簡單，可煲湯、炒菜、混合在麵粉中烙餅，還可以打成山藥泥。無論是口感軟糯或鬆散的品種都能做出滋補養顏、帶點微甜的美食。推薦一款藍莓山藥條，可做好吃的營養早餐，也可作為餐後甜點或餐前小食。

材料：

山藥1/2條、藍莓糖漿適量、藍莓適量。

作法：

1.山藥去皮，切成手指粗細長短的條狀。

2.取平底盤放入蒸鍋，將3～4根山藥條鋪在盤子，每根中間留適當的縫隙。

3.接著再取同樣數量的山藥條，改變方向堆疊第一層上。並以此類推搭起4～5層。

4.蓋鍋點火，水燒開後蒸10分鐘後關火，取出蒸好的山藥條，微涼後淋上藍莓糖漿，點綴些藍莓，即可上桌。

藍莓山藥條
藍莓山藥條

若怕太甜，蒸熟後也可直接食用。
若怕太甜，蒸熟後也可直接食用。

小叮嚀：

1.為防止山藥的黏液導致皮膚過敏，去皮和切條時，可戴上一次性手套；也可以選擇先用熱水汆燙一、兩分鐘再削皮，能減緩不適。

2.通常口感較脆的山藥，表面光滑、麻點少、顏色淺；軟糯的山藥則是表面麻點多，根鬚多、顏色較深。但即使是脆山藥，烹飪的時間如果夠長，也能煮出軟糯口感。

2.可根據自己的口味與喜好，配以不同的糖漿。例如草莓醬、巧克力等等。

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