我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

鮮魚麵條沙拉

周靈
麵條沙拉
麵條沙拉

很想放縱自己好好地享受一碗麵條，還是該節制點吃些沙拉呢？無所謂，加重沙拉中蔬菜的量，煮一人份的麵條由兩個人來分享。選用薑泥醬汁或花生醬調成的醬汁，都能完美地完成一份色香味俱全的麵條沙拉。

材料：

麵條1人份（拉麵、義大利麵、方便麵皆可）、深海魚肉1塊（約6盎司）、紫色高麗菜絲2杯、胡蘿蔔1條、紅椒1顆、櫻桃蘿蔔（Cherry Belle radish）數個、青蔥3條、薑泥醬油油醋汁或花生醬油醋汁。

麵條沙拉材料
麵條沙拉材料

作法：

1.自製薑泥醬油油醋汁：將適量薑蓉、蒜泥、醬油、米醋、檸檬汁、麻油、蜂蜜、橄欖油、辣油拌勻，可冷藏保存兩周。

2.花生醬調料：將等量的花生醬、醬油，用少量的辣油、米醋及水化開。再將醬汁放入瓶中用力搖勻即成。

3.將胡蘿蔔、紅椒切絲，櫻桃蘿蔔切成薄片，青蔥切成蔥花，備用。魚肉以少許醬油及薑泥醃漬15分鐘。

4.按照說明將麵煮好，以冷水沖去澱粉並瀝乾，置於一旁。同時用蒸鍋煮水，水滾後放魚塊入鍋蒸約5、6分鐘（視魚的厚度而定），取出後備用。

5.將所有切好的蔬菜、蔥花置於一大碗中，和薑泥醬汁或花生醬汁混合均勻。放入麵條、魚塊，再撒上蔥花及白芝麻，即是一碗營養豐富、五彩繽紛的鮮魚麵條沙拉。

蔬菜 義大利 醃漬

上一則

斑斕相思蛋糕

下一則

星國美食 咖啡排骨

延伸閱讀

法拉盛果蔬麵點專門店再推七彩饅頭近成本價

法拉盛果蔬麵點專門店再推七彩饅頭近成本價
涼拌黃瓜3樣

涼拌黃瓜3樣
北京風味麵食 炒疙瘩

北京風味麵食 炒疙瘩
袋裝麵條吃不完怎麼收？從「這個方向」剪開能輕鬆保存

袋裝麵條吃不完怎麼收？從「這個方向」剪開能輕鬆保存

熱門新聞

一名網友在好市多買了一盒司康，回家後發現冰在冷凍庫再拿出來沾水加熱，竟然變得更鬆軟好吃。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多的司康放冷凍庫 他分享小秘訣：更鬆軟好吃

2021-08-09 14:16
有人好奇「到底為什麼煮水餃要一直加水？」，引起網友熱議。（示意圖／取材自ingimage）

煮水餃一直加水？內行人詳解「水餃皮不破」妙招

2021-08-12 02:52
外國記者來到日本，大讚便利商店的雞蛋三明治有著「難以形容的美味」。（取材自推特）

日本超商美食「難以言喻的美味」 讓外國記者都愛上

2021-08-08 01:33
雞蛋是民眾常吃的食材，但買回家後究竟該不該洗，令許多人困擾。（示意圖／取材自ingimage

雞蛋買回家別急著洗 務必等到「這個時機」再清洗

2021-08-09 02:40
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage

榴槤味道眾人避？一招提升口感 「吃過就愛上」

2021-08-10 14:30
喝咖啡已經成為現代人日常生活中不可或缺的一部分，不過根據「彭博」報導 ，其實咖啡的價格在過去一年中悄悄上漲，民眾卻似乎沒有發覺。(Getty Images)

咖啡漲價潮來臨？彭博：過去12個月上漲50%

2021-08-09 23:34

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷