麵條沙拉

很想放縱自己好好地享受一碗麵條，還是該節制點吃些沙拉呢？無所謂，加重沙拉中蔬菜 的量，煮一人份的麵條由兩個人來分享。選用薑泥醬汁或花生醬調成的醬汁，都能完美地完成一份色香味俱全的麵條沙拉。

材料：

麵條1人份（拉麵、義大利 麵、方便麵皆可）、深海魚肉1塊（約6盎司）、紫色高麗菜絲2杯、胡蘿蔔1條、紅椒1顆、櫻桃蘿蔔（Cherry Belle radish）數個、青蔥3條、薑泥醬油油醋汁或花生醬油醋汁。

麵條沙拉材料

作法：

1.自製薑泥醬油油醋汁：將適量薑蓉、蒜泥、醬油、米醋、檸檬汁、麻油、蜂蜜、橄欖油、辣油拌勻，可冷藏保存兩周。

2.花生醬調料：將等量的花生醬、醬油，用少量的辣油、米醋及水化開。再將醬汁放入瓶中用力搖勻即成。

3.將胡蘿蔔、紅椒切絲，櫻桃蘿蔔切成薄片，青蔥切成蔥花，備用。魚肉以少許醬油及薑泥醃漬 15分鐘。

4.按照說明將麵煮好，以冷水沖去澱粉並瀝乾，置於一旁。同時用蒸鍋煮水，水滾後放魚塊入鍋蒸約5、6分鐘（視魚的厚度而定），取出後備用。

5.將所有切好的蔬菜、蔥花置於一大碗中，和薑泥醬汁或花生醬汁混合均勻。放入麵條、魚塊，再撒上蔥花及白芝麻，即是一碗營養豐富、五彩繽紛的鮮魚麵條沙拉。