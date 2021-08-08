芒果椰絲糯米飯

曾在泰國 吃過芒果椰漿糯米飯，芒果糯米飯用椰漿浸泡後和新鮮的香蘭葉一起蒸熟，是一道軟糯香甜的甜品。

另一道香港 甜品楊枝甘露，更是夏日飲品首選。要複製這異國風味甜品很簡單，香甜的芒果，用愛心做成的芒果玫瑰花擺盤，吸睛又好吃。

芒果椰絲糯米飯

材料（3人份）：

糯米（長、圓皆可）2杯、椰奶粉50克、大芒果1顆、紫色高麗菜汁1杯又七分滿、椰漿（椰奶粉代替亦可）、香蘭葉（選用）。

作法：

1.生糯米浸泡在紫色高麗菜汁4小時；之後將糯米與水以1杯：0.8杯的比例，用電鍋蒸熟。

2.煮好糯米飯，趁還熱時把椰奶粉倒入糯米飯中攪拌均勻，燜10分鐘備用。

3.芒果洗凈，用刀去皮，沿果核切下兩片果肉，切成均勻薄片。

4.將芒果薄片緊密地圍捲在一起，小片的捲起來做花心，大片的一層層緊貼成適宜大小，做三朵玫瑰花，其他的擺放在糯米飯旁邊即可。

小叮嚀：

1.喜愛椰漿者倒入椰漿即可。

楊枝甘露

不加糖版楊枝甘露

材料（3人份）：

芒果約850克、葡萄柚1顆、椰奶160毫升、西谷米。

作法：

1.水煮沸， 倒入西谷米以中火煮約10分鐘， 煮時要攪拌以免黏鍋底，關火燜約20分鐘；之後續加冷水開火煮上2分鐘，關火燜10分鐘。煮好後西谷米撈起放冰水浸泡，增加Q度。

2.葡萄柚剝皮，取出果肉。

3.芒果洗凈，用刀去皮取果肉，2/3打成芒果泥，1/3切丁。

4.倒入椰奶、葡萄柚果肉、西谷米拌勻，最後加入芒果丁即可，喝的時候可以有果粒的感覺。

小叮嚀：牛奶 可加、可不加，隨個人喜好。