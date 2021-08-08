茄紅蔬菜牛肉湯

大型番茄本身就是蔬菜的一種，在湯名加掛「茄紅」兩字是為了強調此湯品的風味，尤其我共用了8顆牛番茄，著實在這鍋湯裡扮演了舉足輕重的角色。

此湯品為美式濃湯，但是是以大量的材料送作堆而起到濃稠的口感。茄汁的濃郁酸甜和其他蔬菜輕盈的馨甜，以及牛肉香，這湯，讓人享用時直呼窩心！

材料：

牛肉塊1.48磅、蒜3瓣、迷你胡蘿蔔20條、冷凍栗子28顆、冷凍玉米粒1 1/3杯、冷凍小皇帝豆(Baby Lima Beans)1杯、冷凍青豆仁2/3杯、雞高湯2杯、月桂葉2片、中型牛番茄8顆、鹽適量、黑胡椒粉少許、番茄醬3大匙。

作法：

1.煮一鍋水，水沸騰時將牛肉塊入鍋汆燙去血水雜質，撈出沖淨瀝乾；蒜瓣切片；迷你胡蘿蔔切丁；四項冷凍蔬菜預先取出解凍；牛番茄切小塊，備用。

2.熱炒鍋，淋入少量的油加熱，加入牛肉塊以中大火炒至呈棕色，蒜片也丟入炒香，熄火，倒入慢燉鍋。

3.將迷你胡蘿蔔丁、四項冷凍蔬菜、雞高湯和月桂葉也加入慢燉鍋。

4.將番茄塊分次入果汁機攪打數秒成小碎塊，倒入慢燉鍋，攪拌均勻後蓋上鍋蓋。

5.將慢燉鍋設定為高溫 或低溫 模式燜燉直至牛肉軟爛。

6.加入鹽、黑胡椒粉和番茄醬調味，攪拌均勻後依據自選的高溫或低溫模式再燜燉7、8分鐘或15分鐘，關閉開關，享用。

小叮嚀：

1.選用熟透的番茄，不僅色澤更美，煮出的湯風味也才會好。

2.鹽最後才加入，否則牛肉不易煮熟爛。

3.喜愛奶香味者，可於步驟6淋入一點鮮奶或鮮奶油。