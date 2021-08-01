北京風味麵食 炒疙瘩

對於偏好麵食的北京 人來說，傳統風味麵食炒疙瘩的地位，就如同南方人飲食中的蛋炒飯一樣。炒疙瘩咀嚼起來非常緊實，比起較易消化的麵條，「耐飢扛餓」是最鮮明的特點；民間更有「一盤炒疙瘩能頂兩碗打滷麵」的說法。

材料：

普通麵粉100克、五花肉20克、胡蘿蔔半根、豌豆10克、洋蔥半顆、黑木耳10克、白菜2～3片、小香蔥1～2顆、植物油10克、鹽、醬油及胡椒少許。

炒疙瘩材料

炒疙瘩材料

作法：

1.溫水加少許的食用鹽和麵，糅成麵糰後，醒麵1個小時。

2.五花肉去皮後，切成肥瘦相間的肉丁，備用。

3.白菜洗淨，去葉留下白菜柄，並將菜柄切丁；黑木耳泡發後切丁；小香蔥切段。

4.將醒好的麵糰先用刀切成厚麵片，再切成粗麵條，最後將粗麵條切成豌豆大小的麵疙瘩。

先將麵糰切成厚麵片，再切成寬麵條，最後切成粒即可。

5.將麵疙瘩煮熟，過涼水後瀝乾備用。

6.取炒鍋，五花肉丁炒熟後添加豌豆、胡蘿蔔丁等配菜，繼續翻炒出香。

7.加入煮熟的麵疙瘩，放醬油和胡椒後，繼續翻炒。

8.加少許食用鹽，出鍋。撒些小香蔥切段，拌勻即可食用。

小叮嚀：

1.做北京炒麵疙瘩，麵糰一定要和地緊實些，方能達到越嚼越香的口感。

2.煮熟的麵疙瘩，一定不要忘記過涼水。

3.切麵疙瘩時，要加些乾麵粉當薄麵，防止相互黏連。