我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

涼拌黃瓜3樣

周靈
鹹雞涼拌黃瓜
鹹雞涼拌黃瓜

天氣一熱，後院黃瓜長得快又多，市場上新鮮清脆的黃瓜亦是應有盡有。涼拌黃瓜開胃，和各式食材也非常搭配，怎麼拌都好吃。

鹹雞拌黃瓜

家中剛好有前一陣醃的風雞，蒸好後，鹹香的雞肉拌上清爽多汁黃瓜片，真是絕配。

材料：

風雞肉1塊、黃瓜1條、鹽少許、大蒜3粒（切成蒜米）、醬油、醋、麻油酌量、紅辣椒1根（切碎）。

作法：

1.風雞蒸熟，手撕成絲裝盤備用。如果沒有風雞，可用雞腿1隻以適量鹽醃漬一晚後，蒸熟代替。

2.黃瓜洗淨、去頭尾，切成薄片，以少許鹽醃漬15分鐘後去水，以冷水沖洗鹹味並瀝乾，倒入雞絲盤。

3.醬油、醋、麻油調勻，備用。

4.蒜蓉與小紅辣椒鋪在雞絲黃瓜片上，醬汁淋於其上即可進食。

蔥花蒜蓉涼拌黃瓜

蔥花蒜蓉拌黃瓜
蔥花蒜蓉拌黃瓜

材料：

黃瓜2條、蔥3條（切蔥花）、蒜頭3瓣（切成蒜蓉）、小紅辣椒1支（切碎）、醬油、糖、醋適量、麻油1.5湯匙、熟花生1湯匙。

作法：

1.黃瓜洗淨對剖，以刀背拍打後切成小塊，以鹽醃漬20分鐘後用冷水沖淨，瀝乾水分，放盤中備用。

2.蔥花、蒜蓉、小紅辣椒、醬油、糖、醋置於一碗中，起鍋熱麻油，待麻油熱後，淋在蔥花蒜蓉醬料的碗中。

3.將蔥花蒜蓉醬料澆在黃瓜上拌勻，最後撒上花生即成。

泰式涼拌黃瓜沙拉

泰式黃瓜
泰式黃瓜

材料：

黃瓜1條、小番茄1杯、四季豆1碗、大蒜頭3瓣（切碎）、小紅辣椒1根切碎（用泡椒或辣椒醬均可）、鹽少許、萊姆汁3湯匙、紅糖1湯匙、魚露1湯匙、熟花生3/4杯（碾碎）。

泰式涼拌黃瓜沙拉材料
泰式涼拌黃瓜沙拉材料

作法：

1.黃瓜洗淨，縱向對剖並斜切成細條，以少許鹽醃漬15分鐘，用冷水洗淨後裝盤。

2.小番茄對切或切成四等分。四季豆斜切成細條，不習慣生吃則可汆燙數秒，再取出以冷水沖涼。將所有食材放入盤中。

3.將紅糖萊姆汁、魚露拌勻，拌至紅糖融化後將醬汁淋在沙拉上。撒上花生粒、小紅辣椒並拌勻即可食用。

小叮嚀：如味道不夠，可再加魚露、萊姆汁，按 1：1的比例調勻。

上一則

檸檬蝦生菜沙拉

延伸閱讀

切割四川泡菜 韓國泡菜正名「辛奇」

切割四川泡菜 韓國泡菜正名「辛奇」
Wendy's 添加最辣的辣椒蘸醬

Wendy's 添加最辣的辣椒蘸醬
好康報您知

好康報您知
苦瓜2吃

苦瓜2吃

熱門新聞

一名網友提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。（示意圖／取材自pixabay）

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

2021-08-02 02:44
一女網友到好市多買水蜜桃，不想當奧客對水果又聞又捏，結果仍是買到爛掉，發文感嘆「只能怪自己傻」。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》

在好市多怕買到爛水果嗎？網建議「一招」免踩雷

2021-07-27 12:50
日本網友分享，只要用鋁箔紙包住水蜜桃並妥善放置，就能增長保存期限。(取材自推特)

水蜜桃好快爛掉？用這東西包好「延長3周壽命」

2021-07-30 03:30
掌握切西瓜的技巧，就能輕鬆去籽，方便品嚐西瓜。（取材自grape）

吃西瓜不麻煩 「切對紋路」去籽好簡單

2021-07-27 01:21
無論是小松菜、菠菜或青江菜，記得都要先用刀子在菜梗根部劃十字，再於冷水中浸泡一會兒。讓蔬菜變得爽脆。（圖：幸福文化提供）

關鍵2步驟 煮出美味燙青菜

2021-07-26 02:00
日本一醬油工廠推出「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」引發討論。（示意圖／Ingimage）

失手卻成絕世美味？醬油廠推「17倍勁辣烤肉醬」暴紅

2021-07-29 01:40

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」