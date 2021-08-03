鹹雞涼拌黃瓜

天氣一熱，後院黃瓜長得快又多，市場上新鮮清脆的黃瓜亦是應有盡有。涼拌黃瓜開胃，和各式食材也非常搭配，怎麼拌都好吃。

鹹雞拌黃瓜

家中剛好有前一陣醃的風雞，蒸好後，鹹香的雞肉拌上清爽多汁黃瓜片，真是絕配。

材料：

風雞肉1塊、黃瓜1條、鹽少許、大蒜3粒（切成蒜米）、醬油、醋、麻油酌量、紅辣椒1根（切碎）。

作法：

1.風雞蒸熟，手撕成絲裝盤備用。如果沒有風雞，可用雞腿1隻以適量鹽醃漬一晚後，蒸熟代替。

2.黃瓜洗淨、去頭尾，切成薄片，以少許鹽醃漬15分鐘後去水，以冷水沖洗鹹味並瀝乾，倒入雞絲盤。

3.醬油、醋、麻油調勻，備用。

4.蒜蓉與小紅辣椒鋪在雞絲黃瓜片上，醬汁淋於其上即可進食。

蔥花蒜蓉涼拌黃瓜

蔥花蒜蓉拌黃瓜

材料：

黃瓜2條、蔥3條（切蔥花）、蒜頭3瓣（切成蒜蓉）、小紅辣椒1支（切碎）、醬油、糖、醋適量、麻油1.5湯匙、熟花生1湯匙。

作法：

1.黃瓜洗淨對剖，以刀背拍打後切成小塊，以鹽醃漬20分鐘後用冷水沖淨，瀝乾水分，放盤中備用。

2.蔥花、蒜蓉、小紅辣椒、醬油、糖、醋置於一碗中，起鍋熱麻油，待麻油熱後，淋在蔥花蒜蓉醬料的碗中。

3.將蔥花蒜蓉醬料澆在黃瓜上拌勻，最後撒上花生即成。

泰式涼拌黃瓜沙拉

泰式黃瓜

材料：

黃瓜1條、小番茄1杯、四季豆1碗、大蒜頭3瓣（切碎）、小紅辣椒1根切碎（用泡椒或辣椒醬均可）、鹽少許、萊姆汁3湯匙、紅糖1湯匙、魚露1湯匙、熟花生3/4杯（碾碎）。

泰式涼拌黃瓜沙拉材料

作法：

1.黃瓜洗淨，縱向對剖並斜切成細條，以少許鹽醃漬15分鐘，用冷水洗淨後裝盤。

2.小番茄對切或切成四等分。四季豆斜切成細條，不習慣生吃則可汆燙數秒，再取出以冷水沖涼。將所有食材放入盤中。

3.將紅糖萊姆汁、魚露拌勻，拌至紅糖融化後將醬汁淋在沙拉上。撒上花生粒、小紅辣椒並拌勻即可食用。

小叮嚀：如味道不夠，可再加魚露、萊姆汁，按 1：1的比例調勻。