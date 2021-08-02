引菌做米糠漬 醃出自家季節風(上)

副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

又到稻米收割季節，是做「米糠漬」的時候。取得「米糠」相對容易，它是碾米後的「廢棄物」，也是稻榖最營養的部分，一般多被做成肥料，或是飼料。在偶然的機會從劉姐那得知「米糠漬」。查閱「米糠漬」時，正巧 「攔截」Jessical LIn從由日本 購回甫出版的《米糠漬-教課書》。不懂之處，還請教了留日、宜蘭慢島生活的美虹指點迷津，頓時功力大增、火力全開，培養起米糠漬所需的「米糠床」。

「米糠漬」和醃漬酸菜原理差不多，都是藉由乳酸菌發酵食材，就差在「介質」的不同，一為水，一是米糠。米糠床是用米糠加鹽水（抑制雜菌）製成，再加入蔬菜，引來乳酸菌等微生物的菌群。而同時加入的副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用，讓乳酸菌在「優勢環境」中繁殖。經幾天後培養出含有較大量乳酸菌等菌群的「米糠床」後，接著「埋入」要醃漬的食材（蔬菜、魚、肉皆可），發酵後的漬物（醬菜）就是米糠漬。

每人餵養的食材與所在的地域、環境（菌群會有所差異），還有個人「手法」的差異，造就出獨特風味的漬物，還可當傳家之寶。相傳日本有養了兩百多年的「米糠床」，更是日本早期必備的嫁妝之一，可看出米糠漬在日本飲食文化中的深遠意義。但如果沒照顧好，就會有可怕的「臭襪子」味道。

製作米糠床

備料：

【米糠床】

米糠：水：鹽=10：8：1.3（鹽約米糠的13%)

米糠：1000g

水 : 800g

鹽 : 130g

【食材】

蔬菜：高麗菜、茄子、蘿蔔、小黃瓜、胡蘿蔔或葉菜類

【副食材（增味、抑菌）】

乾海帶、乾香菇、乾辣椒（抑菌）、生薑適量

【容器】

種類：可以是夾鍊袋、塑膠或玻璃保鮮盒。

大小：裝進所有食材後，要預留一半空間方便日後翻攪 。

【溫度】

放置的溫度一般室溫都合適（約20~30℃之間）。溫度過低，乳酸菌會減緩生長，亦可利用低溫 來保存。長時間不用，可放冰箱冷藏，甚至冷凍來讓乳酸菌休眠。

副食材如香菇、海帶、陳皮、蜜棗、辣椒、薑等，除了增添米糠床的鮮味外，也有抑制雜菌生長的作用。

充分翻攪後，把米糠床壓實，排出裡面的空氣，並刮淨容器上的米糠。

作法：

1.米糠下鍋小火慢炒，溫熱有微微的香氣即可，可去除些許的雜菌，降低含水量，增添米糠香氣。

2.將鹽用水溶解，混入米糠，拌勻成為基礎的米糠床。

3.將食材剪成、切成小片。

4.把食材各自分散，埋入米糠床中，並壓實米糠床排出空氣，有利厭氧的乳酸菌生長，同時抑制（好氧）雜菌。

5.壓實後，清理容器周圍壁上的米糠，避免滋生雜菌。

6.加蓋、放置在陰涼處（約25℃左右）。

7.每天充分翻攪米糠床，翻攪後要壓實，並刮淨殘留容器壁上的米糠。

8.翻攪時，也聞一下氣味的變化。三、四天之後，可嘗一下米糠是否有酸香。

9.有酸味，沒有不適的味道或臭襪子味，代表米糠床成功了。

TIPS：

1.配合醃漬米糠漬（醬菜）的量，選擇適當大小的米糠床。

2.填壓時要用力的擠壓排出空氣，如有殘留的空氣可能導致雜菌生長，影響乳酸菌的發酵。

加入的食材、副食材與手法不同，造就了風味各異的米糠床。而所醃漬出的醬菜，都是獨特的自家風味。

開始做米糠漬（日式醬菜）

養好「米糠床」，就可開始醃漬。上午醃漬，晚上就可食用；或是晚上漬、早上吃。拌著清粥吃，呼著熱騰騰的清粥，配上「醬菜」，別有一番滋味。吃自己手做的醬菜，除味道豐美，也多了一絲的成就感。

「米糠床」會隨著醃漬、餵養的次數，味道也隨之豐富，會帶有淡淡酒氣，平順多層次的酸香風味。翻動後，沾在手中「米糠床」的香氣久久不散，味道令人驚豔，帶有印象中日本醃漬醬菜（米糠漬）的風味。

當季有什麼蔬菜就醃漬什麼，葷食的魚、肉也行，但需分開醃漬。米糠漬是靠「床」上的乳酸菌，把食材加以發酵，帶出每種食材特有的酸味香滋味，同時帶入米糠床的鹹味，以及添加副食材帶來的獨特風味。加入的食材、副食材與手法不同，造就了風味各異的米糠床。而所醃漬出的醬菜，都是獨特的自家風味。