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「蒸」美味 味噌雞翅腿

劉若華
味噌雞翅腿
味噌雞翅腿

味噌營養價值高，是頗具養生功效的調味醬，耳聞它另有「長壽醬」的美譽，而且因為味道獨特，無論是煮、炒、烤、蒸，簡單地調味製作就可以讓菜餚大大加分、敲醒味蕾；在許多沾醬中，它也扮演重要的配角，因此在日本台灣都早已是家家戶戶常備的調味醬。

這次分享的「味噌雞翅腿」同樣沒有繁複的作法，適合偏愛簡易工序的烹飪者，而對忙碌又堅持自己下廚者，則是一道可以分憂解勞的葷食。

材料：

雞翅腿20支、薑2片、赤味噌3大匙、米酒2大匙、生抽1大匙、糖1茶匙、水2量米杯。

作法：

1.將雞翅腿洗淨後擦拭掉水分，放入電鍋內鍋；薑片切細末；調勻赤味噌、米酒、生抽和糖成味噌醬，備用。

2.戴上手套，以薑末抹拌雞翅腿。

3.將味噌醬淋入內鍋和雞翅腿抓拌均勻，以保鮮膜覆蓋，移入冰箱冰醃一夜。

4.隔日將內鍋取出放入電鍋內，外鍋倒入水，按下開關鍵。

5.開關鍵跳起再燜片刻，即可夾出盛盤。

小叮嚀：

1.「雞翅腿」又名「翅小腿」，也可以同樣肉多的中節翅代替。

2. 「赤味增」即「紅味噌」，雖味重，但豆香濃郁，若家中具備的是「淡色味噌」或「白味噌」，可以它們替代赤味噌，惟三種味噌味道上有鹹甜濃淡之差異，用量需要再調整。倘若家中三種味噌都具備，將它們混合調味，形成味道上更明顯的層次感，也是可行的好主意。

3.若不欲久候，可以在冰醃前將雞翅腿戳上一些小深孔，以便更快速的醃入味。

4.雞翅腿盛盤後，鍋內的雞油味噌湯汁可以用來拌飯、拌麵、拌其他食材或用來炒菜，一醬二用，搗騰出另一道佳肴。

台灣 日本

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