關鍵2步驟 煮出美味燙青菜

無論是小松菜、菠菜或青江菜，記得都要先用刀子在菜梗根部劃十字，再於冷水中浸泡一會兒。讓蔬菜變得爽脆。（圖：幸福文化提供）

Ｑ：燙青菜要好吃，祕訣是什麼？

Ａ：燙葉菜類盡量用大鍋子、大量熱水，每次放少量蔬菜，迅速汆燙後撈起來。

要燙小松菜、菠菜這類葉菜時，最重要的就是拿一只大鍋子燒大量熱水。在一大鍋熱水裡加一點鹽，然後先放青菜梗，隔幾秒鐘再放入菜葉。

接著先夾起菜梗，燙軟的話就可以撈起來。

要是用的鍋子太小，或是水量不夠，燙起來就不好吃。水量夠多就能迅速燙熟，連帶著就能達到「口感爽脆」的程度。如果花太長時間，不僅會燙得太過軟爛，口感變差，色澤也不好看。

另一個小撇步是一把青菜分兩到三次，每次少量汆燙。一次太多下鍋，等於將大量冷青菜放入熱水中，會導致熱水溫度下降。這麼一來，就需要多花時間才能燙熟，影響青菜的口感與色澤。所以要少量、多次，讓青菜像是悠游在熱水中的感覺。

等到青菜在熱水中的顏色變得鮮濃就要立刻撈起來，小松菜可以直接放涼，容易有澀味的菠菜則立刻泡冷水，然後再撈起。

Ｑ：青菜在燙之前需要泡水嗎？

Ａ：青菜在燙之前記得一定要泡冷水。先讓青菜變得爽脆之後再燙熟，完全是不同等級的美味。

青菜在下鍋燙之前有個很重要的步驟，就是要浸泡冷水，保持新鮮。如果心想「反正都要燙熟了」，然後拿著軟趴趴的青菜直接下鍋，就算這鍋熱水再大鍋，燙好的青菜也會沒香氣、沒口感，一點都不好吃。

採收後經過一段時間，蔬菜會因為缺乏水分而顯得軟趴趴，稍微泡一下冷水就會恢復生氣與新鮮。

冬天的話直接用自來水也無妨，但夏天最好加冰塊。在菜梗的根部用刀子劃十字，於冷水中浸泡一會兒，讓蔬菜變得爽脆。吸飽水分的蔬菜，會將水分輸送到每個細胞內，恢復到像長在菜園時的生氣蓬勃。

經過「回春術」加持的蔬菜，燙熟之後真的好吃多了。香氣濃郁，口感也好，前後的差異令人吃驚。

而且，這個原則當然不限「汆燙」，其他像是熱炒、油炸甚至生食，也都是同樣的道理。

推薦吃法1 燙青菜浸高湯

燙青菜浸高湯。（圖：幸福文化提供）

燙好的青菜放涼之後，用力擰乾水分，切成方便吃的四至五公分長段。然後再擰掉一些水分，放進事先準備好的「高湯醬油」（高湯＋少許鹽＋少許醬油）裡浸泡。這麼一來，青菜就會吸飽美味的「高湯醬油」。

這樣做好的青菜在口中愈嚼愈能感受到豐富的滋味。

在調理盤上事先準備好高湯醬油，燙好的蔬菜水分擰乾，才能讓蔬菜吸飽美味的高湯。（圖：幸福文化提供）

燙青菜浸泡的高湯，我會用昆布、柴魚片，先取鮮美的高湯，然後加一點點鹽稍微調味，再用少許醬油來增添香氣。製作高湯時，可以一邊試味道，調整出屬於自己的味道。

當然，燙青菜光是拌醬油加柴魚片也很好吃，但這種是要吃之前才做，燙青菜浸高湯則因為要讓青菜吸飽高湯，所以要事先做好。這道菜使用的鹽也很少，是一道能明確品嘗到食材鮮美的料理。

推薦吃法2 燙青菜拌芝麻

燙青菜拌芝麻。（圖：幸福文化提供）

這道菜要做得好吃，訣竅就在芝麻。不管用的是白芝麻或黑芝麻，在吃之前要先「熱炒」、「磨細」，這一點很重要。

市售炒好的芝麻，在開封時記得先用手指頭捏一下，檢查香氣。香氣好的話，就可以直接用。要是開封過了幾天，香氣散掉，在使用前可以先用炒鍋或平底鍋乾炒（不放油直接炒）再使用。把芝麻倒入炒鍋或平底鍋，用小火邊搖晃鍋子邊炒。仔細觀察，芝麻在加熱時會稍微膨脹。拿一顆芝麻用指尖捏捏看，如果立刻捏碎且散發香氣的話就行了。

剛炒好的芝麻，再用研磨缽或手持攪拌器打碎，會散發出一股迷人的香氣。至於芝麻要磨到什麼程度，就看個人喜好了。把經過「熱炒」、「磨細」的芝麻，加入醬油等調味料製成「拌料」，和燙熟後切成適當長段的青菜做成拌菜，就是芝麻拌菜。

此外，在磨好的芝麻中加鹽拌蔬菜的「芝麻鹽拌菜」，也是我常做的一道料理。如果一頓飯裡還有其他醬油口味的配菜，那麼這一道芝麻鹽拌菜就能讓口味更均衡。