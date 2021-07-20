涼拌苦瓜

夏吃苦瓜消除體內的暑氣，一道是方便易做的涼拌苦瓜，另一道是梅汁苦瓜。在朋友家吃了這道用話梅汁浸泡過的苦瓜，清涼酸甜，在大魚大肉的菜肴中，顯得異常突出。

涼拌苦瓜

材料：

苦瓜1條、黑木耳1湯匙、紅辣椒2根（切粒）、青蔥2支（切蔥花）、蒜頭2瓣（切片）、芫荽2支（切碎）、醬油、醋、鹽、糖各適量、菜油1湯匙、麻油1/2湯匙。

作法：

1.苦瓜洗淨後對剖切半，去除瓜瓤，切片備用。黑木耳以溫水發軟，裝碗。

2.煮鍋煮約6杯水，水滾後倒入黑木耳，燙熟約2分鐘，取出待涼，切成細條備用。

3.留下滾水，倒進苦瓜片，焯水半分鐘，即刻取出沖涼水，瀝乾水分後裝盤備用。

4.將小紅辣椒、蔥花、蒜、芫荽鋪在苦瓜片上，醬料調勻淋在其上。

5.炒鍋溫菜油及麻油，油熱後淋在苦瓜上，發出滋滋聲，將苦瓜和醬料、蔥、蒜拌勻，即可進食。

梅汁苦瓜

梅汁苦瓜

材料：

苦瓜2大條、話梅10顆、鹽半茶匙。

作法：

1.苦瓜洗淨剖半，去籽及瓤衣後切長條，盛碗內備用。

2.深鍋煮水，水沸滾後，將苦瓜倒入鍋中不要蓋鍋蓋，落鹽，焯水1分鐘去生並去掉苦澀的味道．取出後以冷開水冲好，盛好備用。

3.同時以6杯水煮話梅，煮出淺棕色的梅汁，待涼後將梅汁倒進一玻璃罐中，並將苦瓜漬入梅汁內，放入冰箱，兩天後取出食用，甘甜又酸的滋味，甚為可口。