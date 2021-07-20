養生4料理 一起「素」看看

地瓜葉拌麵

玉米、地瓜葉、番茄都是能防癌、抗老化的蔬菜，青椒則可以幫助消化，美化肌膚，降低血糖 。簡單的四道料理，養生食材全部囊括其中，不妨動手，一起「素」看看。

地瓜葉拌麵

材料：

紅蘿蔔、地瓜葉、義大利 麵條、水。

調味料：

茶油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.紅蘿蔔洗淨去皮，切丁；地瓜葉摘去老梗，洗淨備用。

2.湯鍋內倒入適量的水，水煮沸後加入義大利麵條，記得不時攪拌勿使麵條沾黏，待麵條煮熟，撈起瀝乾水分，備用。

3.炒鍋中放入紅蘿蔔和水，置於爐火上，紅蘿蔔煮至八分熟後加入地瓜葉，以茶油、黑胡椒、鹽和醬油調味，稍做攪拌。

4.菜肴煮熟，倒入事先煮好的義大利麵條，拌炒均勻即是好吃又簡易的地瓜葉拌麵。

玉米炒豆腐

玉米炒豆腐

材料：

美生菜、蘑菇、冷凍玉米粒、炸豆腐、水。

調味料：

麻油、鹽。

作法：

1.美生菜、炸豆腐洗淨，切小塊；蘑菇去外膜，分為傘柄與傘狀兩部分，洗淨切小塊；冷凍玉米粒置於室溫，備用。

2.炒鍋中倒入蘑菇和水，拌炒後蓋上鍋蓋燜煮。

3.一分鐘後加入美生菜和炸豆腐，並以麻油和鹽調味，充分攪拌均勻。

4.煮至菜肴九分熟，倒入玉米粒繼續翻炒，菜肴都入味即可起鍋。

青椒炒豆乾

青椒炒豆乾

材料：青椒、紅蘿蔔、豆薯（又名涼薯）、豆乾、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、醬油。

作法：

1.青椒對半切，去籽洗淨後切丁；紅蘿蔔、豆薯、豆乾洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入葡萄籽油，置於爐火上，加入紅蘿蔔和豆薯拌炒兩分鐘，接著倒入青椒、豆乾和水，並以黑胡椒和醬油調味，拌炒均勻。菜肴都熟了，即可盛盤。

番茄炒高麗菜

番茄炒高麗菜

材料：

番茄、高麗菜、紫色高麗菜、豆腐、水。

調味料：

麻油、鹽、醬油、黑胡椒。

作法：

1.番茄、高麗菜、紫色高麗菜洗淨，切小塊；豆腐切小塊，備用。

2.炒鍋放入高麗菜、紫色高麗菜和水，置於爐火上稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3.菜肴九分熟，放入番茄和豆腐，並以麻油拌炒，再加鹽、黑胡椒和醬油調味，攪拌均勻。菜肴都熟且入味後就能上桌。