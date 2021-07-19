保鮮盒+微波爐 做出無負擔冰淇淋

抹茶冰淇淋

很想盡情享受冰淇淋，但如果天天吃含有滿滿鮮奶油的市售冰淇淋，令人擔心熱量與健康。「如果這個世界上有每天都能放心吃的冰淇淋，那就太棒了！」從這個念頭出發，作者研製了做法簡單的冰淇淋食譜 ，不僅對健康無負擔，而且只需要一般保鮮盒和微波爐就可以輕鬆製作。

抹茶冰淇淋MACCHA ICE CREAM

材料(3～4人份)：

牛奶 300毫升、蛋黃2個、甜菜糖60克、抹茶粉5克（1大匙）。

作法：

1.將甜菜糖和抹茶粉加入保鮮盒中，充分混合之後再加入雞蛋，攪拌均勻。

2.將牛奶分次慢慢倒入1中，攪拌至均質乳化狀態。將保鮮盒蓋上盒蓋，放入微波爐加熱1分鐘，取出之後以打蛋器攪拌均勻。逐次加熱10秒、取出攪拌均勻，反覆此動作一直到原料液變得稍微濃稠為止。

3.以濾網將2過濾至另一個保鮮盒中，浸入冰水盆中降溫冷卻。

4.將3蓋上盒蓋，放入冰箱冷凍3～4小時，待原料液初步結凍凝固之後，從冷凍庫中取出，以湯匙將全體均勻刨碎。反覆此步驟2～3次，冰淇淋冷凍完成。

巧克力香蕉冰淇淋CHOCOLATE BANANA ICE CREAM

巧克力香蕉冰淇淋

材料(2～3人份)：

熟透香蕉1又1/2根（150克）、豆奶70毫升、無糖可可粉6克（1大匙）、太白胡麻油或玄米油1大匙、楓糖漿1又2/3大匙。

作法：

1.將香蕉和可可粉放入保鮮盒中，以叉子搗碎香蕉並攪拌均勻。

2.將豆奶、太白胡麻油（或是玄米油）、楓糖漿加入1中，仔細攪拌混合均勻。

3.將2蓋上盒蓋，放入冰箱冷凍3～4小時，待原料液初步結凍凝固之後，從冷凍庫中取出，以湯匙將全體均勻刨碎。反覆此步驟2～3次，冰淇淋冷凍完成。

木瓜冰淇淋PAPAYA ICE CREAM

木瓜冰淇淋

材料(3～4人份)：

豆奶100毫升、嫩豆腐（無需去水，以廚房紙巾輕輕拭乾即可）50克、太白胡麻油（或是玄米油）30毫升（2大匙）、甜菜糖60克、玉米粉4克、木瓜200克、檸檬汁1小匙。

食材A：

木瓜80克、甜菜糖15克、香草豆莢少量（改用香草油也可以）。

作法：

1.將食材A的木瓜去皮、去種籽，切成邊長1～2公分的方形小丁，將剩下的A食材加入保鮮盒中（香草豆莢剖開成兩瓣，取出中間的香草籽，將豆莢和香草籽都加入），混合均勻，蓋上盒蓋，放入微波爐加熱1分鐘，取出保鮮盒，仔細攪拌均勻。持續分次加熱、攪拌均勻，直到甜菜糖完全溶解為止，取出香草豆莢，靜置冷卻。

2.另外再拿一個保鮮盒，加入甜菜糖和玉米粉，混合均勻，接著加入嫩豆腐，以打蛋器搗碎並攪拌至綿密泥狀。

3.將豆奶、太白胡麻油（或是玄米油）加入2中，充分攪拌均勻。

4.將步驟3材料蓋上盒蓋，放入微波爐加熱1分鐘，取出保鮮盒，以打蛋器攪拌均勻。接著逐次加熱10秒、取出攪拌均勻，反覆此動作數次一直到甜菜糖完全溶解為止。

5.將步驟4材料浸入冰水盆中降溫冷卻，之後加入以叉子搗碎完成的木瓜果泥和檸檬汁，充分攪拌均勻。

6.蓋上盒蓋，放入冰箱冷凍3～4小時，待原料液初步結凍凝固之後，從冷凍庫中取出，以湯匙將全體均勻刨碎。反覆此步驟2～3次，冰淇淋冷凍完成。

7.最後再加入處理好的食材A，混合均勻即完成。

不需要特殊器具

只要把食材放入保鮮盒內、攪拌混合，再以微波爐加熱。

不使用白砂糖

選用甜菜糖、蜂蜜或楓糖漿增添甜蜜滋味。這些天然甜味劑的熱量也不算低，但一般認為它們比白砂糖具更高營養價值。