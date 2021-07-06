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素蛋炒飯2道

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素香火腿蛋炒飯
素香火腿蛋炒飯

蛋炒飯是最簡單又好吃的炒飯。不想傷腦筋做菜，來一盤蛋炒飯，既營養又美味可口。家裡冰箱沒有蛋，或對蛋過敏，還是想吃純素的蛋炒飯，怎麼做呢？把豆腐搗碎，拌入少許的抗老化 養生食材薑黃粉，然後將薑黃豆腐炒熟，即是色澤亮眼的素食炒蛋了。再加上家中現有的食材，即可展現多樣化的素食蛋炒飯，心動了嗎？讓我們一起下廚去吧！

素香火腿蛋炒飯

材料：

素食熱狗、豆腐、白米飯。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.素食熱狗洗淨，切小塊；豆腐，以湯匙搗碎，加入薑黃粉拌勻。

2.炒鍋加熱，放橄欖油，1分鐘後放入薑黃豆腐快速拌炒，盡量去除豆腐水分，並以黑胡椒和鹽調味，即是素食炒蛋，盛起備用。

3.橄欖油倒入炒鍋，置於爐火上，加入素食熱狗，炒熟後備用。

4.再次熱油鍋，倒入白米飯並以鹽和醬油調味炒香，續放素食熱狗、炒蛋與白米飯，拌炒均勻且入味，即可盛盤。

素味高麗菜蛋炒飯

素味高麗菜蛋炒飯
素味高麗菜蛋炒飯

材料：

高麗菜、胡蘿蔔、豆腐、薑黃飯。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.高麗菜、胡蘿蔔洗淨，切小塊；豆腐，以湯匙搗碎，加入薑黃粉拌勻，備用。

2.炒鍋中放入橄欖油，加熱1分鐘後放薑黃豆腐，快速拌炒，使豆腐水分盡量去除，並以黑胡椒和鹽調味，即是素食炒蛋，盛起備用。

3.再次起一油鍋，加入高麗菜和胡蘿蔔拌炒至約八分熟，加黑胡椒和鹽調味，繼續攪拌，然後倒入素食炒蛋，食材炒勻盛起備用。

4.油鍋加熱，倒入薑黃飯，以鹽和醬油調味充分拌勻，炒香後加進炒熟的高麗菜、胡蘿蔔和素食炒蛋，拌炒均勻即可盛盤。

過敏

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