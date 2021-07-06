涼拌西瓜皮

西瓜是小時候夏天家裡最常出現的水果，午休後吃晚飯前，會有冰鎮西瓜可以解饞。

年紀漸長，步入中年後，這冰冰涼涼的爽口西瓜，無法隨心所欲地大快朵頤，因為糖分高得驚人，得斤斤計較地吃。剩下的西瓜皮還有妙用，我總記得媽咪的慧心巧手，洗乾淨西瓜皮，瀝乾水分，去除瓜皮跟紅瓤，可以直接切塊煮排骨、切細絲涼拌，或是切薄片曝曬，做成西瓜乾。

冰鎮聖品 清涼的西瓜

西瓜乾蔥花煎蛋

西瓜乾蔥花煎蛋

材料：西瓜乾適量、雞蛋 3顆、蔥2根、鹽巴適量、油適量。

作法：

1.把曬乾的西瓜乾洗乾淨切細。

2.把蔥切成蔥花。

3.蛋放入碗中、加入切細的西瓜乾、蔥花、些許鹽巴攪拌。

4.鍋中燒熱，放入適量油，蛋液煎熟即可盛盤。

涼拌西瓜皮

材料：

西瓜皮600克、木耳20克、胡蘿蔔20克、紫蘇葉2片、鹽巴適量、米醋5克、糖5克。

作法：

1.木耳泡水後切絲，煮熱開水燙熟，之後泡冷開水。

2.處理好的西瓜皮、胡蘿蔔、紫蘇葉切細，撒入適量鹽，醃製約10～15分鐘，沖水濾去鹽分，擠乾備用。

3.取出大盆，依序加入西瓜皮絲、胡蘿蔔絲、木耳絲，放入米醋、糖攪拌，放上紫蘇葉，食用前拌均勻即可完成。

小叮嚀：

每個人的口味不同，米醋、鹽、糖可以隨個人喜好增減。